حطم الرقم القياسي.. تغيب عن العمل لـ15 عاما وتقاضى 650 ألف دولار!

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا مع موظف استمر في التغيب عن العمل لمدة 15 عاما، في الوقت الذي كان يتلقى فيه راتبه الشهري بشكل دوري.

الصحافة الإيطالية وصفت الرجل صاحب الـ67 عاما بـ"ملك المتغيبين"، ويواجه تهما تتعلق بإساءة استخدام المنصب والاحتيال والابتزاز.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن الشرطة تحقق مع ستة مدراء تورطوا في تسهيل غياب الموظف عن عمله.

ووصل مجموع ما تلقاه الرجل إلى نحو 648 ألف دولار، رغم عدم حضوره للعمل منذ 2005، بحسب ما قال مشفى بوليان سياشيو في مدينة كاتانزارو في إقليم كالابريا، حيث كان يعمل.

ويشير التحقيق إلى أنه في عام 2005، كانت هناك مزاعم بتهديد الموظف لمديرة المستشفى، لإجبارها على عدم تقديم تقرير تأديبي بتغيبه عن العمل.

واستمر غياب الموظف بعد تقاعد تلك المديرة، لأن المدير التالي لم يتحقق من مسألة حضوره، وفقا لتصريحات الشرطة.