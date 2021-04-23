هذا الخطأ يعيد مواليد 3 أبراج سنوات إلى الوراء

بعض مواليد الأبراج قد يقومون بارتكاب أخطاء قد تعيدهم سنوات إلى الوراء. ولهذا من المهم أن يتوخوا الحذر وأن يحرصوا على معرفة الهفوات التي يمكن أن تؤدي إلى تكبدهم بعض الخسارة.

الثور

ربما يعيش مولود الثور مرحلة دقيقة من حياته أو تغييراً غير متوقع. ولهذا يتعين عليه أن ان يتوخى الحذر في أي قرار يأخذه أو في أي خطوة يقدم عليها. فعدم فعله هذا قد يجعله ضحية لبعض المكائد أو بعض أصحاب النوايا السيئة. إذاً عليه الانتباه والاستعانة على قضاء حوائجه بالكتمان وعدم الثقة بالكثير من الأشخاص المحيطين به.

الأسد

يتميز مولود الأسد بأنه طيب القلب وليّن العريكة. ولهذا من الممكن أن يتدخل في شؤونه الكثيرون وأن يملوا عليه آراءهم واقتراحاتهم. وهو ما يجب عليه أن يضع حداً له من الآن وصاعداً. فإن لم يفعل هذا قد يدفعه بعضهم إلى القيام بما يصب في مصلحتهم لا في مصلحته.

الدلو

عليه أن يتوقف عن أخذ القرارات العاجلة التي لم تودِ به حتى الآن سوى إلى الخسارة وعيش الضيق المادي تحديداً. إذاً من المهم أن يعزم على دراسة كل خطواته قبل أن يقوم بها بشكل جيد. ومن المهم أن يبدأ لململة ذيوله بعد الهزائم التي مني بها. إذاً حان وقت النهضة الكبرى بالنسبة إليه. وعليه استغلال الفرصة لأن عدم فعله هذا يمكن بالفعل أن يعيده سنوات إلى الوراء.