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رجل شجاع ينقذ زوجته من هجوم قطّ برّي شرس عليها!

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:00
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وثّق مقطع فيديو لحظة تدخّل زوج شجاع لحماية زوجته من قطٍّ برّي شرس هاجمها أمام منزلهما.

ويبدأ الفيديو بظهور الرجل أمام منزله وهو يلقي تحية الصباح على جارته أثناء ممارستها رياضة الجري في الحي الذي يقطنان به، ثم يقول إنه بحاجة إلى غسل سيارته، لكنه يفاجأ بزوجته وهي تصرخ بسبب هجوم قط عليها.

ويُسمع صوت الزوجة وهي تطالب زوجها بالركض خوفاً من تعرضه لأذى، في الوقت الذي كان القط متشبثاً بها من الخلف.

ولكن الزوج سارع إلى إنقاذ زوجته بمسك القطّ البري المتوحش بيديه لكي يبعده عنها، بينما ركضت الزوجة إلى المنزل للاختباء.


وبالفعل تمكن الرجل من إلقاء القط على بعد مسافة، لكنّه ركض سريعاً أسفل سيارته للاحتماء.

This was a wild 46 seconds pic.twitter.com/jIHQg0G4qU

المصدر: سبوتنيك

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