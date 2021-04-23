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منوعات
جريمة مروعة.. ألقى بزوجته من الطابق الثامن!
Lebanon 24
23-04-2021
|
13:27
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أقدم مواطن عراقي على إلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في منطقة بسمايا بلاغاً، يفيد بوجود حالة انتحار، لكن التحقيقات كشفت أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث جرى توقيفه وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته.
وقالت شرطة بغداد في بيان: "إن التعمق بالتحقيق مع الزوج ومواجهته بالأدلة المتوفرة، دفعه إلى الاعتراف صراحة بقيامه بإلقاء زوجته من شقتهم في الطابق الثامن، حيث برر جريمته بوجود خلافات عائلية".
وأشار البيان إلى أن مديرية شرطة بغداد دونت أقوال المتهم وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.
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