شاهدوا.. لحظات مرعبة عاشها أطفال وأهاليهم علقوا بلعبة "الدولاب"

عاشت عائلات سودانية وأطفالها لحظات مرعبة عندما علقوا في لعبة "الدولاب" في منتزه بالبلاد، قبل أن يتم إنقاذهم من دون وقوع إصابات.
ففي حادثة مرعبة تعطلت لعبة "الدولاب" بمنتزه الرياض شرق العاصمة الخرطوم ما خلف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين وأسرهم.
🔵 وجهت حكومة ولاية الخرطوم بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض إلي حين مراجعتها وإكتمال التحقيق في أسباب الحادث
وتعد حكومة ولاية الخرطوم بمراجعة كل الألعاب الملحقة بالمنتزهات والحدائق لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث #ساقية_منتزة_الرياض_الخرطوم pic.twitter.com/eSp21uVAJL
— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) April 23, 2021
وتجمهر عدد كبير من المواطنين بالمنتزه في محاولة لإنقاذ الموقف قبيل وصول قوات الدفاع المدني التي وصلت مكان الحادثة وشرعت في تخليص العالقين.