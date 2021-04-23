شاهدوا.. لحظات مرعبة عاشها أطفال وأهاليهم علقوا بلعبة "الدولاب"

عاشت عائلات سودانية وأطفالها لحظات مرعبة عندما علقوا في لعبة "الدولاب" في منتزه بالبلاد، قبل أن يتم إنقاذهم من دون وقوع إصابات.



ففي حادثة مرعبة تعطلت لعبة "الدولاب" بمنتزه الرياض شرق العاصمة الخرطوم ما خلف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين وأسرهم.



وسيطرت حالة من القلق ومخاوف سقوط أو تداعي أجزاء منها ما يخلف ضحايا من الأطفال العالقين.

🔵 وجهت حكومة ولاية الخرطوم بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض إلي حين مراجعتها وإكتمال التحقيق في أسباب الحادث



وتعد حكومة ولاية الخرطوم بمراجعة كل الألعاب الملحقة بالمنتزهات والحدائق لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث #ساقية_منتزة_الرياض_الخرطوم pic.twitter.com/eSp21uVAJL

وتجمهر عدد كبير من المواطنين بالمنتزه في محاولة لإنقاذ الموقف قبيل وصول قوات الدفاع المدني التي وصلت مكان الحادثة وشرعت في تخليص العالقين.



نجحت فرق الإنقاذ البري بالدفاع المدني بولاية الخرطوم في إجلاء المواطنين الذين علقوا عبر إنفاذ خطة طوارئ متعددة الجهات والمراحل، بحسب الشرطة.