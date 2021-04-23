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فعلها مجدداً... في شهر رمضان رجل يلقي أموالا طائلة على المواطنين! (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2021 | 17:41
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عاد المواطن المصري صبري صدومة لإثارة الجدل مجددا في مصر، بعد مرور 5 أشهر على الضجة التي أثارها بإلقائه أموالا من نافذة منزله.

وشهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، الواقعة مرة أخرى من نفس الشخص في شهر رمضان، وألقى العديد من النقود الورقية على أهالي منطقته، الذين كانوا يتشاجرون معا ويتصارعون للحصول على الورقة النقدية، بل وأوقف أحد المارة سيارته التي يستقلها، ونزل ينتظر الأموال تاركا سيارته على الطريق. 

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المواطن المصري قام بذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة فقط، فيما الصائمون مقبلين على الإفطار.
المصدر: روسيا اليوم
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