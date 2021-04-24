منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
24-04-2021 | 05:54
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الحمل
أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك
الثور
تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك
الجوزاء
قد يطرح عليك صديق قديم بعض الأفكار المميزة
السرطان
مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر
الأسد
أجواء العمل الجيدة ضرورية
العذراء
أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات
الميزان
تحاصر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض
العقرب
لا تدخل مع الزملاء بنقاش عقيم لن يؤدي الى نتيجة ويفاقم الوضع سوءاً
القوس
عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه
الجدي
التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء
الدلو
لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة
الحوت
تحاول أن تعتمد طريقة وأسلوباً جديداً في العمل يساعدك على إنجاز مهامك بوقتها
 
المصدر: السومرية
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