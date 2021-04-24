إلغاء سفر ركاب الرحلة وطاقم الضيافة.. طائرة بمطار القاهرة تقلع براكبة واحدة!

شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة، حيث أقلعت الطائرة السودانية براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا علي سلامة باقي الركاب.
وتابعت المصادر: "تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصا علي سلامة الركاب.
وأضافت المصادر بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة وحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا من بينهم 7 مصريين و22 سودانيا، كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة وتم نقلهم جميعا إلى فندقين قريبين من المطار وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها إلى الخرطوم.