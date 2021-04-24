أغنام وسط الركاب في أحد القطارات بالصين (فيديو)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يوثق قطيعا من الأغنام يسير داخل أحد القطارات في الصين من دون أي رد فعل من الركاب.
وبثت الصحيفة البريطانية الفيديو، وقالت: "يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي يقود فيها فلاح صيني قطيع أغنامه عبر عربة قطار مزدحمة بالركاب في الصين".
وتضيف الصحيفة، تم التقاط حادث الأغنام في قطار بطيء يخدم القرى والمراكز الصغيرة، وتخصصه الصين لمساعدة سكان المناطق الفقيرة اقتصاديا، من أجل التخفيف من حدة الفقر في تلك المناطق.
وكان القطار في رحلة من بلدة بوكسيون إلى بلدة بانتشيهوا في محافظة سيتشوان وسط الصين.