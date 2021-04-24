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أغنام وسط الركاب في أحد القطارات بالصين (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:00
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يوثق قطيعا من الأغنام يسير داخل أحد القطارات في الصين من دون أي رد فعل من الركاب.

وبثت الصحيفة البريطانية الفيديو، وقالت: "يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي يقود فيها فلاح صيني قطيع أغنامه عبر عربة قطار مزدحمة بالركاب في الصين".


وتابعت "ربما كان الأكثر دهشة في هذا الفيديو الغريب من الصين، أن ركاب القطار لم يبدوا أي رد فعل على ما حدث، فقط جلسوا في أماكنهم ينظرون وكأن الأغنام تتحرك في مكان آخر بالعالم".

 

 

وتضيف الصحيفة، تم التقاط حادث الأغنام في قطار بطيء يخدم القرى والمراكز الصغيرة، وتخصصه الصين لمساعدة سكان المناطق الفقيرة اقتصاديا، من أجل التخفيف من حدة الفقر في تلك المناطق.

وكان القطار في رحلة من بلدة بوكسيون إلى بلدة بانتشيهوا في محافظة سيتشوان وسط الصين.


وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه من المعتاد في تلك المناطق أن يتم نقل الحيوانات بالقطار إلى الأسواق.

وتعلق الصحيفة قائلة: لم تكشف التقارير ما إذا كانت الأغنام بحاجة إلى تذاكر للسفر.

 

المصدر: روسيا اليوم
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