إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الأخير من شهر نيسان على الصعيد المهني

ماذا يحمل الأسبوع الأخير من نيسان 2021 من تغيير في العلاقات المهنية؟ وما هي التوقعات والحظوظ التي سترافق الأبراج في هذا الأسبوع؟ إليكم أبرز التوقعات المهنية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج على الصعيد المهني في الأسبوع الرابع والأخير من شهر نيسان.

توقعات برج الحمل مهنيًا

أنت تعلم أنَّ الأجواء كانت سلبية قليلاً في الأسبوع الماضي واعتبارا من يوم الأربعاء تتغير الأحوال ويعدك الفلك بيوم جيد وقد يكون إطلاق مشروع أو فكرة أو ربما تصل الى مكان لم تكن قد وصلته في السابق أو تُتاح لك فرصة كانت غير متاحة في السابق للصعود، وتحصل على مال غير متوقع، ويُحدِث هذا المال تعديلات على بعض الأوضاع.

توقعات برج الثور مهنيًا

لديك أياماً مهمة كثيراً وأساسية، تدعوك الافلاك اذا كنت من الدائرتين الثانية والثالثة في عدم المجازفة بين الأحد 25 والثلاثاء27 نيسان وتكون هذه الفترة دقيقة بسبب إكتمال القمر في برج العقرب في تاريخ 27 وهذا من شأنه أن يُولِّد بعض الحساسيات والإرباك ويجعل الخصم أقوى منك أو بموقع نفوز أكثر منك وبالإجمال كن متحفظاً جداً اذا شعرت في هذه المنافسة، وتُعتبر الفترة الواقعة بين 29 و 30 نيسان حاسمة على الصعيد المهني وربما تُحقق مشروع أو تغير مكان عملك.

توقعات برج الجوزاء مهنيًا

تسمح لك الأفلاك بتحقيق بعض الإنجازات الأحد 25 والإثنين 26 نيسان وتُصادف حظوظاً ونتائج مثمرة وتستفيد من بعض الإجراءات بصورة هائلة جداً، ولكن الفلك يطلب منك تجنب إعطاء الثقة في غير مكانها بين الخميس 29 والجمعة 30، وانتبه جيداً من الذي ينوي خداعك أو يحاول أن يستميلك ويكون غشاشا ومخادعا، ويحذرك الفلك من ضبابية لرؤيتك لبعض الامور من الممكن أن تكون خطيرة جداً، انتبه وإياك وإعطاء الثقة لأحد في آخر يومين من الشهر.

توقعات برج السرطان مهنيًا

هناك مشاريع جديدة، وقد تحصل على مال بطريقة مفاجئة أو بعد الأرباح غير المتوقعة أو تعاون خفيف من بعض الاصدقاء القادرين وقد تُوقِّع على عقداً في هذه الفترة، وتُبشرُك الكواكب الموجودة في برج الثور وتدعم علاقاتك الشخصية ومشاريعك المهنية في الشهر القادم، واعتبارا من يوم الثلاثاء 27 نيسان يدعمك كوكب مارس ويعيد اليك الثقة بالنفس وتكون قادراً على إقتحام المصاعب وتتحدى كل شيء كان يعرقل لك الطريق، وتتفق الكواكب على دعمك وتوفير الرضى لك وتكون مرتاحاً لسير الأمور.

توقعات برج الأسد مهنيًا

قد تُنجز مشروعاً بعد اطلاعك على بعض الحقائق، تصلك أخبار مهمة تُنعش عزيمتك وشجاعتك وتحمل لك حلولاً لمشاكل كانت عالقة، وتدفع ثمن خطأ سابق وتضطر للتعويض أو تعيش لحظات مربكة بين الثلاثاء27 والأربعاء 28 نيسان، وعلى الرغم من ذلك راهن على يوم الخميس 29 والجمعة 30 ستحمل لك الافلاك خبراً جيداً وربما تقطف ثمرات جهودك وقد تعين في منصب أو تحتل مركزاً أو تتاح لك فرصة حتى تقوم في مهمة إستثنائية.

توقعات برج العذراء مهنيًا

تهبك الكواكب الحيوية والإرادة الصلبة وتجعلك تُركِّز على أعمالك ومشاريعك وحتى تساعدك على تنفيذها بنجاح، ومع بداية هذا الاسبوع يُصبح لديك استعداداً اكثر لمواجهة أو لرد من يحاول وضع العصي في الدواليب وتنتعش هذه الفترة بقدرة أكبر على النهوض والمواجهة، وابتداءًا من يوم الأحد 25 نيسان تبدأ جهودك الماضية تتكلَّل في النجاح ويصبح لديك ترقية أو ربح مادي أو منصب، وكن متحفظاً جداً جداً بين يوم الخميس 29 والجمعة 30 ولا تحاول ان تفرض رأياً أو أن تخوض أي معركة.

توقعات برج الميزان مهنيًا

التاثيرات الفلكية جيدة بالإجمال، في اخر الشهر قد تكون مررت في مواجهة مع أحدهم وكنت له بالمرصاد وهو حاول أن يستفزك أو أن يضع العصي في الدواليب أو يكذب أو يخادع، والآن أنت في آخر المواجهة، وهناك تأثيرات مهمة اذا كنت تريد أن تكسب تأييداً أو تفرض وجهة نظرك على المحيط وتطُّل اكثر على إزدهار ووعود بين يوم الأحد 25 والإثنين نيسان 26، تُعتبر الفترة بين الأحد 25 والثلاثاء 27، فترة جيدة يتخللها النجاح والانتصار.

توقعات برج العقرب مهنيًا

أنت قادر على مواجهة أي مصاعب مع صبر كبير وأعصاب متينة جداً وتُركِّز على اعمالك وتستطيع أن تتوصل الى إنجازات بشرط عدم إثارة الخلافات، أو ترك هذه الخلافات تتفاقم، وحاول في هذا الوقت أن تستفيد لتعزيز إنتاجيتك، واذا شعرت بتطوُّر وتقدُّم في شؤونك المالية في آخر الأسبوع الماضي فأنت الآن أمام فرصة أكبر حتى تُعزِّز وضعك، ويحمل لك يوم الإثنين خبراً جيداً على الصعيد المادي أو مناسب لمناقشات مالية.

توقعات برج القوس مهنيًا

عليك التصرف بطريقة ماهرة في هذا الوقت إذا كنت تريد أن تُحسِّن وضعك، وعليك التصرف بحكمة وتُبرهِن بلباقة ودبلوماسية وابتعد عن المواجهات وعن الجدل والشجار مع الآخرين ولا تخشى من إظهار طموحاتك في آخر يومين من الشهر .

توقعات برج الجدي مهنيًا

اذا كنت مررت بأمور أزعجتك أو قيَّدت حريتك ولم تستطع أن تُعبِّر عن نفسك فستكون شعبيتك قوية جداً في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وتستعيد قوتك وفوزك وتتغير الأمور كلياً لمصلحتك، وقد تُوقِّع على عقد أول يوم من الأسبوع الأخير ، وفي هذه الأثناء تطرأ أحداث تعيد الى نفسك الثقة مع توقيع العقد والحرية.

تكون مرتبكاً قليلاً ويطلب منك الفلك التحفُّظ الشديد ولا تصدق الأوهام، وإعتباراً من تاريخ الثلاثاء 27 نيسان، تحمل لك الافلاك الحظ حتى آخر الشهر خاصة على الصعيد المهني وقد تولى مسؤولية أو تترقَّى في منصب أو تسمع خبراً جيداً أو تنجح في قضية أنت توليها إهتمام كبير.

توقعات برج الدلو مهنيًا

تستمر الحظوظ بالتراجع ولكن لا تهتم وحافظ على أعصابك مهما حصل حتى لو اضطريت أن تواجه البعض في براهين أو إثباتات، وقد يحاول البعض الوقوف امامك بالمرصاد أو يحاول أن يشوِّه سمعتك أو يتصدى لك أو يُكذِّبُك أو يتهمك في قصص أنت بريء منها، وحاول أن تختار الانسب لك في هذا الوقت ولا تستسلم.

توقعات برج الحوت مهنيًا

تُنفذ بعض الآراء المبتكرة التي بدأت فيها في الأسبوع الماضي، وآخر الشهر أفضل بكثير من أوله وتكون الحظوظ متوفرة حتى تُباشر في مشروع غالي على قلبك ولكن حاذر من مناخ متراجع. قد تلتبس عليك الأمور أو يصعب عليك التواصل مع مرجعية تحصل منها على دعم لك أو على تبنيها لأفكارك، وتستطيع التعبير عن آرائك وتنصحك الافلاك في الإصغاء الى بعض النصائح لذا حاول أن تسمع والتقط الافكار وهذا هو النجاح، وبكل الاحوال تتراجع الحظوظ في آخر يومين من الشهر الخميس 29 والجمعة 30، لكن يُعتبر الشهر القادم مهم جداً بالنسبة لك.