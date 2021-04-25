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هجوم دموي لسمكة قرش على غوّاص.. وهذا ما تركته في رأسه! (صور)

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:00
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في حادثة مروّعة، تعرّض أحد الغواصين لهجوم دموي شرس من سمكة قرش،  قبالة سواحل ولاية كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، انتهى بانغراس إحدى أسنانها في رأسه.

وقال الغواص جاريد نورمان، إنّه اصطاد سمكة "القد الصخري"، ولكنّ سمكة قرش أرادت اختطافها منه، فهاجمته أثناء بحثه عن سكينه في الماء، بحسب ما نقل موقع "أخبار الآن" عن صحيفة "ذا صن البريطانية.

وأضاف الغواص: "أرادت سمكة القرش اختطاف السمكة التي اصطدتها والتي كنت أحملها في يدي، وكانت سمكة القرش على بعد أمتار عندما رفعت رأسي، قبل أن تهاجمني مرة أخرى وتختطف سمكتي".


وتابع: شعرت وكأن شيئًا ما اخترق رأسي، وظننت أنني ربما طعنت نفسي، ولكنّني فوجئت عندما نظرت في مرآة السيارة ورأيت قطعة من سنّ القرش ورأسي ينزف". 

 

المصدر: أخبار الآن
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