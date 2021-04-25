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منوعات
يخت عملاق يعبر قناة ضيّقة.. و"يشقّ" جسراً لنصفيْن (فيديو)
Lebanon 24
25-04-2021
|
15:00
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استغرق يخت هولندي فاخر 4 أيام ليعبر قناة ضيقة في بحر الشمال في هولندا، حيث عبر اليخت العملاق من خلال ممرّ ضيّق جداً في وسط جسر يمرّ بالقناة "انشقّ" إلى نصفين، مع العلم أنّ الجسر مصمم لذلك حيث يتمّ رفع قسم منه للتمكّن السفن الكبيرة من المرور عبره.
ووفق تقرير عرضته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ طول اليخت العملاق 94 متراً، وهو يعدّ أكبر سفينة يمكن أن تمرّ من خلال هذا المضيق.
وقال توم فان أوسانين، مصوّر اليخوت الفاخرة الذي التقط اللقطات: "يواجه المصممون قيوداً بسبب الممرات المائية والجسور الضيقة، فإنها دائما تمثل قيوداً على أفكار تصميمات اليخوت الفاخرة أو السوبر".
المصدر:
روسيا اليوم
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