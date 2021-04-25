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عائلة تعثر على كنز من الدولارات تركه جدهم... وهذه قيمته! (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2021 | 21:00
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استعانت عائلة تعيش فى ولاية ماساتشوستس الأميركية، بباحث عن الكنوز من أجل العثورعلى 46 ألف دولار من النقود المخبأة تحت ألواح الأرضية فى منزلهم، التى تركها لهم جدهم. 

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن العائلة استأجرت صائد الكنوز، كيث ويلي، للعثور على صندوق نقود أشيع أن جدهم كان يخفيه، وأرادوا العثور عليه قبل بيع المنزل، وبالفعل تم العثور على صناديق نقدية في منازل أخرى يملكها أفراد الأسرة، والتى جمعت لهم مبلغ كبير من المال.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، بأن الأسرة حاولت البحث عن الكنز لسنوات حتى أنها استأجرت مقاول بناء لسحب بعض ألواح الأرضية في المنزل للعثور عليه، لكن دون تحقيق أى نتائج إيجابية، وأوضح التقرير، أنه تم العثور علي الأموال في النهاية في ركن تحجبه قطع أخرى من الخشب، ليكون بمثابة قاع زائف أسفل ألواح الأرضية، بينما كان وقت العائلة ينفد حيث كانوا يريدون بيع المنزل لبضع سنوات لكن هذا الكنز كان يمنعهم من القيام بذلك.

ووصف ويلي، وهو متخصص في الكشف عن المعادن بولاية كونيتيكت، والذي كان يبحث عن الكنوز لمدة 10 سنوات، هذه التجربة بأنها أكثر اكتشافاته إثارة حتى الآن، وذلك في مقطع فيديو نشره على يوتيوب.

وأوضح: "معظم التلميحات والقرائن التي وجدناها غير صحيحة.. إنني أتطلع باستمرار إلى ما هو أبعد من المعلومات التي لدى، وأبحث عن أشياء صغيرة في غير محلها قليلاً".

واستطرد التقرير، إلى أن صائد الكنوز الأمريكى استغرق حوالي ساعة للعثور على الكنز المخفي، حيث بدأ بإعادة فتح المواقع التي تم سحبها بالفعل من قبل الآخرين الذين بحثوا قبله عن الكنز حتى وصل إلى الصناديق الممتلئة بالأموال.

 
المصدر: اليوم السابع
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