كلب يهرب من أصحابه ويقتحم سباقا... ويتخطى جميع المتسابقين! (فيديو)

شهدت إحدى منافسات ألعاب القوى التى جرت في مدرسة ثانوية في ولاية يوتا الأميركية، لقطة طريفة فى سباق للجري، حيث شارك كلب فى السباق خلال اللحظات الأخيرة ليسبق جميع المتسابقين وسط تصفيق من الجمهور الذى كان يتابع المنافسة، وتبين أن الكلب هرب من أصحابه ليخترق سباق تتابع 4200 متر، ليتخطى الجميع، ولكن لم يعلن مسئولي المنافسة فوزه بالسباق.وسجلت مشاهد فيديو، الكلب ويدعى "هولي"، وهو يدخل إلى مضمار السباق فى جولته الأخيرة وبدا على المشاركين الإرهاق فى الشوط الأخير من السباق، وكانت تتصدر المسابقة مشاركة تدعى جرايسي لاني، ثم يدخل الكلب "هولي" ويجرى مسرعا ليتخطى جميع المشاركين بما فيهم المتصدرة، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.وفور أن سابق الكلب، المتسابقة جرايسي لانى، هتف الحضور فى المدرجات باسم الكلب بعد أن تخطي العداءة "لاني" قبل خط النهاية، وكاد أن يتعثر بها، ورغم تخطيها لم يمنح مسؤولو السباق الفوز إلى الكلب هولي، ليذهب الفوز إلى "لاني" التي تمكنت من إنهاء السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و59.27 ثانية.وفى واقعة رياضية طريفة أخرى، شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم (المجموعة A) - فى وقت سابق - بين فريق نيفا فينيتسا وضيفه كارباتي، القادم من مدينة لفيف، خلال منافسات الجولة الـ 13، مشهدا طريفا لكلب يقتحم الملعب خلال تنفيذ ركلة ركنية، ما أدى إلى توقف المباراة لحين إخراجه.وظهر الكلب خلال استعداد أوليج بيريزا، لاعب نادي كارباتي، لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة السادسة عشرة من عمر المباراة، وتوجه الكلب نحو الكرة وحركها من مكانها بعد الدوران حولها، وتدخل حكم الراية وأوقف المواجهة حتى خروج الكلب من الملعب.