الحمل
حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة
الثور
حدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما او انتماء الى فريق يحفّزك جداً أو خبر يخصّ أحد الزملاء
الجوزاء
خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً
السرطان
مهما بذلت من جهود، فإنك قد تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً
الأسد
تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع
العذراء
إبدأ عملك بملاحظات إيجابية حتى لو كان الجوّ ضاغطاً
الميزان
يتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتك
العقرب
لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك
القوس
إنّه يوم جيّد فلا داعي إلى القلق، تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع
الجدي
يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً
الدلو
الكذب لن يفيدك بشيء، لا بل يزيد الأمور صعوبة بينك وبين الزملاء حتى لو كنت محقاً
الحوت
كن أكثر حرصاً على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها