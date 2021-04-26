الحملحتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءةالثورحدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما او انتماء الى فريق يحفّزك جداً أو خبر يخصّ أحد الزملاءالجوزاءخطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداًالسرطانمهما بذلت من جهود، فإنك قد تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاًالأسدتقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضعالعذراءإبدأ عملك بملاحظات إيجابية حتى لو كان الجوّ ضاغطاًالميزانيتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتكالعقربلديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلكالقوسإنّه يوم جيّد فلا داعي إلى القلق، تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقعالجدييتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاًالدلوالكذب لن يفيدك بشيء، لا بل يزيد الأمور صعوبة بينك وبين الزملاء حتى لو كنت محقاًالحوتكن أكثر حرصاً على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها