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منوعات
حالة غريبة ونادرة.. ولادة عجل برأسين و4 عيون (فيديو)
Lebanon 24
26-04-2021
|
12:00
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شهدت الآونة الأخيرة ولادة حيوانات بعيوب خلقية وحالات متحورة في مختلف البلدان، كالتي سجلها مزارع أنجبت بقرته في شمالي مقدونيا عجلا متحورا برأسين ملتصقين وأربع عيون.
وقال القروي فاسكو بوبوفسكي الذي يعمل في شركة ناتالي 2005 في قرية كرافاري بالقرب من مدينة بيتولا في شمال مقدونيا، إن العجل ولد بعيوب خلقية وهي أربع عيون وأنفان وفمان وجمجمتان ولكن بدماغ واحد، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتعجب بوبوفسكي من كيفية اندماج جمجمتي العجل معا، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون عمر الحيوانات المولودة بتشوهات قصير وتموت بعد أيام من الولادة، لكن العجل ذا الرأسين نجا ويبدو أنه ينمو مع وجود علامات حيوية قوية منذ ولادته في 16 نيسان.
وتظهر لقطات الفيديو التي التقطها فاسكو العجل ذا اللون الأبيض والأسود وهو واقف على أرجله الأربع ويخطو خطوات صغيرة في الحظيرة، كما شوهد عامل يعطي الحليب للعجل ويبدو أن رأسيه يتفاعلان مع جسمه.
المصدر:
روسيا اليوم
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