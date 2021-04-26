انتقاما من زوجها.. سيدة تعذب ثم تقتل طفلتها الرضيعة خنقا

شهدت مصر جريمة مروعة ذهبت ضحيتها طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة شهور، اتهم والدها زوجته بقتلها، وتعذيبها حتى الموت.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية تفاصيل الجريمة البشعة، حيث أشارت إلى قدوم رجل يبلغ من العمر 38 عاما لقسم شرطة "بولاق الدكرور"، بمحافظة الجيزة، حاملا طفلته الميتة.
وبعدما طلب مقابلة رئيس مباحث القسم، اتهم الرجل "الذي لم يكشف عن اسمه"، زوجته بقتل ابنته وتعذيبها حتى الموت.
القبض على المتهمة
وتحركت قوة أمنية من المباحث لمنزل المشتبه بها، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وتمكنت من إلقاء القبض عليها.
في اعترافاتها، قالت المتهمة إنها خنقت الطفلة انتقاما من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، لاتصالها بطليقها لطلب مبلغ مالي للإنفاق على أولادهما الثلاثة الذين أنجبتهم قبل الطلاق.
واعترف الزوج من جانبه بالتعدي على زوجته، وبإجبارها على التوقيع على الإيصالات، وقررت النيابة بعد تمثيل الزوجة لجريمتها، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، في حين طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.