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"اتصلت بالشرطة لكنهم رفضوا المجيء"... اشترى سيارة فعثر على هيروين في الصندوق!

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:09
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عثر رجل أعمال بريطاني من مقاطعة بيركشاير البريطانية، في سيارة اشتراها في مزاد على تسع عبوات من الهيروين.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اشترى رجل الأعمال ريتشارد لوكاس البالغ من العمر 29 عامًا سيارة سيات إيبيزا هاتشباك مقابل 500 جنيه إسترليني. وعند فحص السيارة، عثر على عبوات من الهيروين مختومة في صندوق السيارة ومقصورة العجلة الاحتياطية.


ونقلت الصحيفة عن لوكاس قوله: "كان معي ابنتي التي تبلغ من العمر عامين، وكان علي أن أصرف انتباهها".

وتابع لوكاس: "اتصلت بالشرطة، لكنهم رفضوا المجيء. في النهاية، قدت السيارة عدة كيلومترات إلى أقرب مركز شرطة وكان في السيارة مخدرات من الدرجة الأولى. كنت في حالة صدمة".

وأكد منظمو المزاد أن السيارة تم فحصها بدقة قبل عرضها في المزاد. وتم فتح تحقيق في الحادث.

المصدر: سبوتنيك
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