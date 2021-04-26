زوجته لاعبة "كاراتيه" ​وتعتدي عليه: عندما تحدث بيننا مشكلات.. "بوكس" على وجهي!

عرض برنامج "في حياتنا قصة" الإماراتي، قصة زوج عربي يشكو التعدي عليه بصفة متكررة من زوجته التي تعمل مدرسة تربية رياضية، فيما "يمنعه حبه لها من تطليقها".
وروى المستشار القانوني، يوسف الشريف، القصة التي قالها له الرجل العربي، وأوضح قائلا: "قال إن زوجته لها مشاركات عدة في بطولات رياضية، في مجال الكاراتيه، وعندما تحدث بيننا مشكلة حال كثير من البيوت، نحاول حلها بالحوار، لكن المشكلة أن زوجتي عنيدة جدا".
من جانبه، أكد يوسف الشريف أنه "من حق الزوج المضروب طلب الطلاق وفي مثل هذه الحالات، يكون الزوج مضرورا من الطلاق، لذا يجوز له رفع دعوى تطليق، لعدم استحقاق الزوجة الحقوق الشرعية، كونها هي السبب في الطلاق، وإيقاع الضرر بالزوج".