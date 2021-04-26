جريمة مروّعة تهزّ مصر!

أقدم شاب مصري لم يتم الكشف عن اسمه، يوم الأحد، على قتل والدته باستخدام سلاح أبيض في إحدى محافظات الدلتا بسبب خلافات على الميراث.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا يُفيد بقيام شاب بقتل والدته في كفر البسطويسي التابع لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بحسب ما ذكر موقع "

".

وقد أسرع رجال المباحث إلى موقع الحادثة، وتبين أن المتهم وجّه لوالدته أربع طعنات قاتلة بسلاح أبيض أدت إلى وفاتها على الفور.

ويُشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.