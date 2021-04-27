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منوعات
صيدلانية تلجأ إلى مشعوذ لاستعادة حقها... هذا ما حصل معها
Lebanon 24
27-04-2021
|
16:00
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تمكن مشعوذ في سوريا من إقناع صيدلانية بأنه قادر على مساعدتها في استعادة حقها عن طريق الشعوذة وكتابة الطلاسم، قبل أن يسرقها ويختفي حتى القبض عليه في دمشق.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن قسم شرطة المرجة تمكن من القبض على المشعوذ في شارع الثورة بدمشق بكمين محكم.
وأوضحت أن الصيدلانية التي كانت على خلاف عائلي حول ملكية منزل، أنها اقتنعت بنصيحة أحد معارفها ولجأت إلى مشعوذ أوهمها "بقدرته على إعادة الحق لأصحابه عن طريق قراءات وكتابة الطلاسم".
وأضافت الداخلية أن المشعوذ حضر عدة مرات إلى الصيدلية، وكان يقرأ كلمات "بلهجة غير معروفة أثناء تجوله فيها".
وفي المرة الأخيرة، طلب من الصيدلانية الخروج من الصيدلية بحجة أنه سيقرأ التعويذات بمفرده، كما طلب منها إخراج مصاغها الذهبي بحجة القراءة عليه، ووضعه تحت المصحف وطلب منها إحضار الملح وعلبة مياه مختومة وكمية من الكمّون.
وعند خروجها من الصيدلية لإحضار الكمون، فرّ بمصاغها وأموالها.
وأشارت الداخلية إلى أنها صادرت لدى المشعوذ 4 ملايين ليرة سورية ثمن المصاغ الذهبي، إضافة إلى "ورقة عليها أرقام وعبارات وهي عبارة عن تعويذة كتبها بخط يده خاصة بالسحر والشعوذة".
المصدر: روسيا اليوم
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