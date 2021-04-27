منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
27-04-2021 | 22:54
A-
A+
Doc-P-817462-637551861400926282.jpg
Doc-P-817462-637551861400926282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة
الثور
اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك
الجوزاء
عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل
السرطان
مزاج الشريك في أفضل حالاته
الأسد
يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً
العذراء
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق
الميزان
لا تتدخل في أمور لا تعنيك، ولا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه
العقرب
أحد الزملاء يبشّرك بأخبار مفرحة
القوس
إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك
الجدي
تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية
الدلو
العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر
الحوت
أنت بارع في مجال عملك فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
10:27 | 2021-04-29
08:58 | 2021-04-29
08:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website