الحملحاول أن تتجنب الجدالات العقيمةالثوراذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلكالجوزاءعليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العملالسرطانمزاج الشريك في أفضل حالاتهالأسديحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياًالعذراءتعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلقالميزانلا تتدخل في أمور لا تعنيك، ولا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعهالعقربأحد الزملاء يبشّرك بأخبار مفرحةالقوسإذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريكالجديتكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبيةالدلوالعمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبرالحوتأنت بارع في مجال عملك فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية