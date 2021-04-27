الحمل
حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة
الثور
اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك
الجوزاء
عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل
السرطان
مزاج الشريك في أفضل حالاته
الأسد
يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً
العذراء
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق
الميزان
لا تتدخل في أمور لا تعنيك، ولا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه
العقرب
أحد الزملاء يبشّرك بأخبار مفرحة
القوس
إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك
الجدي
تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية
الدلو
العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر
الحوت
أنت بارع في مجال عملك فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية