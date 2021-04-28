بسبب تواضعهم الزائد.. 5 أبراج يعيشون الظلم هل أنت من بينها؟

قد يصبح مواليد بعض الابراج ضحايا الظلم والاجحاف وربما التنمر بسبب تواضعهم الزائد. ويواجه عدد منهم هذا الامر بقوة ولا يعلن استسلامه بل يثبت للجميع قدراته وطاقاته في المواقف المختلفة. وفي المقابل ينحو آخرون نحو الحزن والانطواء على الذات. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن مواليد الابراج الذين يتعرضون للظلم بسبب تواضع الزائد.

السرطان

يعتبر من اكثر مواليد الابراج تعرضاً لعدم التقدير بسبب تواضعه الزائد وطباعه الطيبة. فهو لا يتردد في اظهار تعاطفه مع أي احد او مع اي موقف يستدعي هذا. ولهذا فإن الكثير من الاشخاص الذين يعيشون او يعملون في محيطه لا يترددون في السخرية منه. فهو بالنسبة اليهم ذلك الشخص مرهف الاحساس وغير القوي وغير القادر على تحمل المواقف وعلى مواجهة الظروف الصعبة. ولهذا فإنهم لا يتوانون عن التنمر عليه في بعض الاحيان.

الميزان

يتمتع هذا المولود بالكثير من الصبر وبالقدرة على تحمل المتاعب والمصاعب بصمت وان كان يظهر هذا في بعض الاحيان بطرق مختلفة منها الشكوى والبكاء اللذين لا يلاحظهما الكثيرون. اذاً هو شخص متفوق ومميز غالباً وخصوصاً في عمله وفي الافكار التي يعبر عنها. لكنه متواضع الى حد كبير وهذا ما يجعل الآخرين يعتقدون انه ضعيف. ولهذا من الممكن ان يسخروا منه بل وان يعرضوه لظلم كبير، علماً انه لا يواجههم بالمثل بل يفضل التسامح.

العقرب

يعتقد الكثيرون ان مولود العقرب بارد الاعصاب وهادئ الى حد التجمد. ويستثمرون هذه الصفة من اجل استغلاله في بعض الاحيان. لكنه في الحقيقة بركان خامد لا يلبث ان ينفجر في بعض المواقف وان يعبر عن رأيه بصراحة وقسوة وان يتصرف بحزم ومن دون مداراة او مراعاة او مواربة. الا انه يحيط نفسه بالغموض وهذا ما يجعل الكثيرين لا يفهمون معنى تصرفاته ودوافع مواقفه وقراراته. كذلك يعدّ هذا المولود من الاكثر هشاشة على المستوى النفسي وهو ما يجعل الكثيرين يتمكنون من السيطرة عليه ومن جعله يتبنى بعض الافكار التي لا تناسبه.

الجدي

يعالج مولود الجدي مواضيع الحياة بهدوء تام وببطء شديد ولا يتأثر بالضغوطات اياً تكن. وهذا ما يجعله عرضة للظلم الذي يتمثل بالسخرية منه ومن عدم قدرته على الاستجابة السريعة للأحداث. ولهذا من الممكن ان يلجأ الى الانطواء على ذاته والى عدم التفاعل مع ما يجري في المحيط او مع الافكار التي يطرحها الكثيرون. وفي هذه الاثناء فإنه ينكب على عمله وعلى اداء مهمات مفيدة جداً لحياته. وهذا ما يعد نقطة قوة بالنسبة اليه.

الدلو

كثيراً ما يعتقد الآخرون ان مولود الدلو من اكثر مواليد الابراج تواضعاً وضعفاً. ولهذا لا يترددون في توجيه الانتقادات الى كل تصرف يقوم به وكل قرار يأخذه. وهكذا فإنه يعيش غالباً في دائرة الشك في ما يتعلق بحياته وخصوصاً المهنية والعائلية. فهو يرى ان كل ما يأتي عليه من سلوكيات لن يحظى بإعجاب الاشخاص المحيطين به. ولهذا من الممكن الا يخبر احداً بما يقرره او يقدم على فعله. ولهذا بدأت حياته مؤخراً تتحول الى سر كبير والى بئر لا يمكن رؤية اعماقها من السطح. فهو يهرب بهذا من الاحكام القاسية والمسبقة عليه. ولهذا بدأ يصبح من اكثر مواليد الابراج تواضعاً وغموضاً وعدم قابلية للتفاعل مع المحيط والانسجام معه.