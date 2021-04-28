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منوعات
بسبب 1300 دولار.. شجار يسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابات بليغة!
Lebanon 24
28-04-2021
|
09:27
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ألقت شرطة دبي القبض على 10 آسيويين تورطوا في جريمة اعتداء متبادل بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وقال الحساب الرسمي لشرطة دبي على تويتر اليوم الأربعاء، إن الشجار نشب بسبب خلاف مالي لا تتجاوز قيمته الـ 5 آلاف درهم (نحو 1300 دولار).
وحول تفاصيل القضية، نقلت صحيفة البيان المحلية عن العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي تلقت بلاغاً حول واقعة الاعتداء المتبادل في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، حيث انتقلت الدوريات الشرطية وفرق البحث الجنائي إلى المكان على وجه السرعة.
ولفت إلى أن أفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عثروا في منطقة الواقعة على 3 جثث إلى جانب مُصابين بإصابات بالغة جرّاء تعرضهم إلى الضرب بأسلحة بيضاء من عصي وسكاكين، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
وقال العميد الجلاف: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق عمل وباشرت البحث والتحري عن المتورطين في الجريمة، ليتبين من التحريات تورط 13 شخصا في الجريمة من الجنسية نفسها من بينهم المتوفون الثلاثة، و3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتعرضهم إلى إصابات بليغة، بينما فر السبعة الباقون إلى جهة مجهولة.
وأكد العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية جميع المشاركين في الجريمة من متوفين ومصابين وفارين، ثم حددوا مقر سكن الفارين وألقوا القبض عليهم في فترة قياسية لا تتجاوز "24 ساعة"، بعد إصدار إذن من النيابة العامة.
المصدر: إرم نيوز
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