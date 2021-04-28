الحمل
يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة على الصعيد المادي
الثور
تشعر بالتراجع الحاصل في عملك
الجوزاء
يدعوك هذا اليوم إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضي
السرطان
تحتاج إلى نقاش صريح
الأسد
يحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية
العذراء
يشير هذا اليوم إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر
الميزان
يطرأ مؤشر لبعض التغيرات الآتية في حياتك، لا تبت أي أمر قبل التحقق من صحّة قراراتك
العقرب
تبدأ يوماً جديداً قد يحذرك في بدايته من المغامرات والمجازفات
القوس
على الرغم الاضطراب الحاصل في العمل، قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً انه يشكل زاوية جيدة مع مركور
الجدي
التقدم الكبير الحاصل في العمل يتحدث عن بداية جيدة مهما سعى بعض الزملاء للنيل من سمعتك أمام أرباب العمل
الدلو
يفرض عليك هذا اليوم تأنياً وانتباهاً لسلامتك وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة
الحوت
يحذرك هذا اليوم من خصامات ونزاعات وسوء تفاهم