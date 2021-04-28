الحمليتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة على الصعيد الماديالثورتشعر بالتراجع الحاصل في عملكالجوزاءيدعوك هذا اليوم إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضيالسرطانتحتاج إلى نقاش صريحالأسديحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجاليةالعذراءيشير هذا اليوم إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمرالميزانيطرأ مؤشر لبعض التغيرات الآتية في حياتك، لا تبت أي أمر قبل التحقق من صحّة قراراتكالعقربتبدأ يوماً جديداً قد يحذرك في بدايته من المغامرات والمجازفاتالقوسعلى الرغم الاضطراب الحاصل في العمل، قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً انه يشكل زاوية جيدة مع مركورالجديالتقدم الكبير الحاصل في العمل يتحدث عن بداية جيدة مهما سعى بعض الزملاء للنيل من سمعتك أمام أرباب العملالدلويفرض عليك هذا اليوم تأنياً وانتباهاً لسلامتك وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدةالحوتيحذرك هذا اليوم من خصامات ونزاعات وسوء تفاهم