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مضيفة تكشف السر: لهذا السبب نستقبل الركاب على متن الطائرة

Lebanon 24
29-04-2021 | 12:00
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كشفت مضيفة طيران عما يفعله أفراد الطاقم حقا عندما يرحبون بالركاب أثناء مرافقتهم إلى مقاعدهم.

وقالت مستخدمة تطبيق "تيك توك" ومضيفة الطيران، كات كمالاني، في مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على المنصة منذ تحميله في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "هل سبق لك أن مشيت على متن طائرة ورأيت المضيفات واقفات هناك لتحيتك؟ أو مضيفات الطيران يعبرن الممر ذهابا وإيابا ؟ حسنا، أنا على وشك إخبارك بما نقوم به حقا".

وتابعت: "عندما تسير على متن الطائرة وترى وجهنا البشوش المبتسم، فإننا في الواقع ننظر إليك لأعلى ولأسفل ونحاول العثور على أفراد يملكون قدرة بدنية (Able Body People )".

وتشرح كمالاني، بعد ذلك، لأكثر من 588 ألف متابع على حسابها، أن هؤلاء الأفراد قادرون على مساعدة طاقم الطائرة في حالة الطوارئ الطبية أو الهبوط غير المتوقع أو الخرق الأمني. وقالت إن هذا يشمل غالبا أفرادا عسكريين، حيث يسهل التعرف عليهم لأنهم غالبا ما تتم دعوتهم لركوب الطائرات قبل الركاب الآخرين، بالإضافة إلى الطيارين ورجال الإطفاء والشرطة والأطباء والممرضين.

وتحديد من هو الأنسب للمساعدة في حالة الطوارئ ليس الأمر الوحيد الذي يبحث عنه المضيفون، حيث تستطرد كمالاني قائلة: "إننا ننظر أيضا إلى أمر آخر. وهو البحث عن أشياء لا تنتمي إلى الطائرة"، بما في ذلك السوائل غير المسموح بها، ويتحقق المضيفون من الاتجار بالبشر. وأوضحت كمالاني: "سلامة الركاب هي أولويتنا الأولى، لذلك نحن نمعن فقط في الأشياء التي تبدو غير طبيعية".

وغالبا ما تستخدم كمالاني حسابها على "تيك توك" لمشاركة أسرار صناعة الطيران وغيرها من الحكايات حول تجربتها في العمل كمضيفة طيران.

المصدر: روسيا اليوم
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