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سرق سيارة من الشركة التي يعمل بها.. للقاء حبيبته!

Lebanon 24
29-04-2021 | 03:30
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أقدم مواطن روسي في مقاطعة كوستروما الروسية على سرقة سيارة من نوع "نيفا" تملكها شركة خاصة في مدينة غاليتش، من أجل لقاء حبيبته البعيدة.

وقد استدعت الشركة المالكة للسيارة المسروقة الشرطة للتحقيق في الأمر والبحث عنها. وفعلاً وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادثة، وبعد التحقيق مع بعض الأشخاص، اكتشفوا أن أحد العاملين في الشركة قد اختفى مع السيارة.


وخلال فترة قصيرة عثر رجال الشرطة على السيارة متروكة على بعد 30 كيلومتراً عن  المدينة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "فيستي رو" الروسي.

وتمكن رجال الشرطة في اليوم التالي من اعتقال السارق (28 سنة) في مدينة كوستروما وهو في حالة سكر.

واعترف اللص، بأنه سرق السيارة لتسوية بعض المشكلات العاطفية، حيث بعد اتصال هاتفي مع حبيبته التي تعيش في مدينة ياروسلافل، كان عليه لقاؤها. لذلك اضطر إلى استخدام سيارة الشركة، التي تعطلت في الطريق، فتركها.

ولكنه لم يذكر ما إذا كان قد نجح في لقاء حبيبته وتسوية المشكلات أم لا.

المصدر: روسيا اليوم
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