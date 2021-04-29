وفاة شابة بطريقة مأساوية... كانت تسير مع صديقها ثم وقعت الحادثة!

توفيت شابة تبلغ من العمر 29 عامًا بعد سقوط رجل من أعلى مبنى في سان دييغو فوقها.

ونقلت صحيفة "

الإندبندنت

" عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة سان دييغو قوله إن المرأة، التي تدعى تايلور كاهلي، كانت تسير مع أحد أصدقائها يوم الأحد عندما سقط عليها رجل، وتسبب بتعرّضها لإصابات بالغة.

وسارع عناصر شرطة سان دييغو، الذين كانوا في مكان قريب، للمساعدة، ولكن على الرغم من الجهود الكثيرة لإنقاذها، تمّ إعلان وفاة الشابة في مكان الحادثة.



يذكر أنه لم يتم تحديد هوية الرجل، لكن تقرير الطبيب الشرعي قال إنه في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره. وشوهد وهو "يتدلى من الدرابزين الخارجي لشرفة في الطابق التاسع من المبنى". وقال الطبيب الشرعي: "لقد سقط على الأرض وعلى أحد المارة على الرصيف".

وأشارت المعلومات الى أنه توفي في مستشفى محلي بعد أقل من ساعة، واعتبرت وفاته عملية انتحار.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان يسير مع كاهلي لم يصب بأذى.