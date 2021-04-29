"قررنا التخلص منها دفاعا عن حبنا".. اعترافات صادمة لشابة قتلت أمها بطريقة مروعة

اعترفت فتاة مصرية عمرها 19 عاما ومتهمة بمساعدة خطيبها في قتل والدتها، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



وقالت المتهمة في القضية التي صدمت السكان في المنطقة "أمي كانت تريد أن تفسخ الخطوبة من حبيبي الذي اختارته لي ووافقت عليه في بادئ الأمر، لكنها كانت كل يوم تلح علي أن أمنعه من دخول المنزل، وأرفضه، مضيفة أن المجني عليها كانت دائمة التعدي عليها بالضرب لإجبارها على البعد عنه".

وأضافت: "في إحدى المرات وأثناء جلوسي مع خطيبي قامت بتوبيخي، فقررنا التخلص منها دفاعا عن حبنا، فاتفقت معه على ذلك، ووضعت الخطة للتخلص منها، بأن استغللتُ خلو المنزل من شقيقتيّ، على أن يتسلل خطيبي لغرفة نوم أمي، بعد أن أفتح له باب المنزل".

من جهته، قال المتهم الثاني "خطيب ابنة المجني عليها" إن خطيبته هي التى خططت للجريمة، وطلبت منه أن يدافع عن علاقتهما وحبهما بضرورة التخلص من الأم، مضيفاً أنها هي التي وضعت خطة التخلص من المجني عليها وفتحت له باب المنزل للتنفيذ.