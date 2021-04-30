الحمل
نظّم امورك ورتب اوضاعك بهدوء
الثور
تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك
الجوزاء
تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية
السرطان
قد تحزن على أحد أفراد المهنة
الأسد
تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل
العذراء
كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات
الميزان
انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر
العقرب
تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك
القوس
تكون تحركاتك ناجحة وموفقة
الجدي
تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً
الدلو
الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات
الحوت
تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية