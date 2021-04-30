"سُرقت" كليته.. سعودي يشعل موجة تعاطف (فيديو وصور)

يشهد موقع تويتر في السعودية ضجة بسبب فيديو ظهر فيه شخص قال إنه باع كليته بسبب ضيق الأحوال المادية، إلا أن المشتري رفض الدفع له، ما جعل هاشتاغ #دمعة_الشمري_تهز_جبال يتصدر على تويتر في المملكة.



وناشد الشخص ويدعى فيصل الشمري مستخدمي تويتر في الفيديو بأن "تقفون معي بفزعتكم"، وتابع "والله إنها ضاقت علي من كل جهة".

#دمعة_الشمري_تهز_جبال



— فيصل الشمري (@aaalllllllllaaa) April 29, 2021

عانيت كثير بحياتي لكن اني اتمنا الموت ارحم من اني اشوف الحزن بعيون عيالي تمنيت انهم اكبر من كذا ويفهمون اني ضحيت بكليتي علشان ماينحرمون شئ يتمنونه وانظلمت وانظلمو معي لكن أملي بالله كبير تعبت والرجاء بالله سبحانه ثم بفزعتكم يأاهل الخير pic.twitter.com/bF0nxRvUX5





وأردف "والله إني ما ضحيت بكليتي إلا علشان عيالي، كان همي إني أسعدهم وأوفرلهم اللي يبغونه".وقال عن الشخص الذي كان من المفترض أن يدفع له مقابل الحصول على كليته إنه "توقعت منهم خيرا كثيرا، وعدوني بأشياء كثيرة. لكن حسبي الله ونعم الوكيل".وأكد أن المشتري اعترف في نهاية الأمر "آخريتها يقول وعدته ولن أعطيك (ما وعدت به)".وأرفق الشمري في نهاية الفيديو صورة تبدو لأطفاله، ويظهر أن أكبرهم لا يتجاوز عمره 6 سنوات.وغرد أحدهم معلقا على الحادثة، وقال إن الشمري "انظلم وانهان هو واطفاله ويحتاج فزعتكم".

#دمعة_الشمري_تهز_جبال

انظلم وانهان هو واطفاله ويحتاج فزعتكم

سرقت كليته وانهان هو وعياله وتبهذل الايستحق منا وقفة انسانيه رحمة للاطفاله على الاقل والله فينا خير فلا تبخلون على اطفاله @aaalllllllllaaa لو بسلة مواد غذائيه يستحق الفزعه بشهر الخير فزعتكم pic.twitter.com/mirXwuyQro





وأضاف "سُرقت كليته وانهان هو وعياله وتبهذل الا يستحق منا وقفة انسانيه رحمة لأطفاله على الاقل والله فينا خير فلا تبخلون على أطفاله لو بسلة مواد غذائيه يستحق الفزعه بشهر الخير فزعتكم".



وغرد آخر بأن الشمري كان يناشد لمساعدته منذ فترة طويلة، إلا أن أحدا لم يسانده قبل بيع كليته.



وقالت مغردة إن الشمري "ضحى بكليته بسبب ظروفه المعيشيه وبعد نجاح العمليه أنكر حقه ساهموا لو بالقليل ب شهر كريم شهر الإحسان تكرموا عليهم بما تجود ايديكم".

#دمعه_الشمري_تهز_جبال



ضحا بكليته بسبب ظروفه المعيشيه وبعد نجاح العمليه أنكر حقه ساهموا لو بالقليل ب شهر كريم شهر الاحسان تكرموا عليهم بما تجود ايديكم

@aaalllllllllaaa pic.twitter.com/RllfyZsjHG



وقال آخر إنه " عندما تبكي الرجال إعلموا أن الأمر عظيم .. نعوذ بالله من قهر الرجال".



وانتقدت مغردة "مشتري" الكلية، وقالت "لذي الدرجه مافي امانه وضمير "، وتساءلت "تبغى العافيه بسرقه عالم عجيب".



وتحظر السعودية بيع الأعضاء، ويحرمه عدد من المفتيين فيها.



ورغم ذلك، تسمح السعودية بالتبرع بالأعضاء في بعض الحالات، وبقيود مشددة جدا، وشروط لا بد من استيفائها.