مغنية تتعرّض لخلع في كتفها على المسرح.. وتواصل الغناء! (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمغنية روسية وهو تكمل الغناء على المسرح على الرغم من تعرّضها لإصابة في الكتف.

وتابعت المغنية، بولينا غاغارينا، أداء مقطوعتها الغنائية رغم تعرضها لخلع في كتفها أثناء استعراضها على المسح.

ويظهر الفيديو، كيف انحنت المغنية فجأة وعجزت عن الوقوف أثناء أداء إحدى أغانيها، وقام مساعدوها بإخراجها من المسرح لتعود الفنانة إلى جماهيرها بعد مرور دقائق وتخبرهم أنها تعرضت لإصابة مؤلمة جداً، وعلى الرغم من الإصابة لم توقف غاغارينا عرضها في مدينة تشيلابينسك الروسية.

وشرحت المغنية في ما بعد أنها تعرضت لإصابة في كتفها عندما كانت تدرس في الجامعة، كما ذكرت أن الجو كان بارد جداً على المسرح ما تسبب في تشنج العضلات، وقالت: "عندما مددت يدي خُلع كتفي وهذا مؤلم جداً".

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