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برجك اليوم

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:00
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الحمل

احتمال زواج إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

 

الثور

ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

 

الجوزاء

تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً.

 

السرطان

استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

 

الأسد

تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

 

العذراء

العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.

الميزان

تضييق الهوة بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما.

العقرب

الفلك يحذرك من المجازفة، فهو يوم صعب جداً يفرض عليك بعض التوجهات ويشير إلى نهاية فجائية لعلاقة مهنية.

القوس

عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

الجدي

تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

الدلو

انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة.

الحوت

كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه.

 

المصدر: السومرية
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