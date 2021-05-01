بالتفاصيل.. إليكم توقعات ماغي فرح لكل الأبراج لشهر أيار 2021

مع بداية شهر أيار، تفصح الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح في كتابها للعام 2021 "تحولات كبرى ومعالجات شاقة" ما الذي يخبّئه لكم برجكم في عالم الفلك وكيف سيكون حظكم طيلة أيام الشهر.

إليكم توقعات كل الأبراج لشهر أيار 2021

توقعات برج الحمل

تطل على تغييرات جذرية وأساسية، فالكواكب تتحرك في هذا الشهر مرة لمصلحتك ومرة لمعاكستك. أهم انتقال هو لكوکب جوبيتير الذي يسير نحو برج الحوت بتاریخ 14 فتتغير الأجواء ويبدو المناخ أكثر دقة معك، هذا بالإضافة إلى الخسوف الذي يحصل في منزلك التاسع إلا أنه يبدو مناسب لك مع التغييرات التي يتخدها. في هذه الأثناء قد تنتقل إلى مكان جديد أو إلى دراسة معينة أو إلى تغيير في الجامعة أو في نوع الدراسة التي اخترتها في السابق. نعم قد تكون هناك مفاجآت في هذا المجال. كذلك يتحدث الفلك عن طارئ يحدث في حياتك المهنية، في المؤسسة التي تنتمي إليها أو مع أحد الزملاء أو أحد المدراء أو الرؤساء. قد يعني الوضع أمر عائلي يستحوذ على كل اهتمامك، خاصةً وأن کوکب مارس في منزلك الرابع يحدثك عن معضلة تطرأ في هذا الميدان.

عاطفياً تحلو لك اللقاءات والأجواء الرومنسية في النصف الأول من الشهر وقد تطل على ارتباط أو على خطوبة إذا كنت عازب أو ربما تعيش صخب عاطفي وتفرح بمشاعر شديدة تجمعك بأحد الأشخاص. ربما تتلقى عرض عاطفي مميّز أو يبادر الشريك إلى مفاجأتك بطريقة إيجابية. بالإجمال تخيّم الرومنسية على أجواءك كما أنك قد تحتفل بمناسبة في هذا الشهر.

توقعات برج الثور

نعم هذا الشهر فيه مشهد فلك ملائم بمجمله يبعث في نفسك الإطمئنان ويعزز شغفك ويولد سحراً وکاریزما لا مثيل لهما. الشمس، فينوس وأورانوس کواکب تدعمك وتلقي الضوء على شخصيتك، بحيث تبرز ملفت للأنظار أينما ذهبت وحللت، إن کوکب مارس في برج السرطان يحدث طالع جيّد مع برجك ومع أورانوس فيه، فينمي طاقتك على العطاء والتفاوض وكسب التأييد في وقت ينتقل جوبيتير إستثنائياً إلى برج الحوت وذلك بتاريخ 14 لكي تفي الكواكب بوعودها وتطلق مشاريعك وتوفّر لك الرضى عن الذات.

تخوض مغامرة إستثنائية وغريبة بعض الشيء في الأيام الـ10 الأولى وتكون حماستك شديدة باتجاه شخص تعيش معه فترة رائعة، أو تذهب في شهر عسل في هذه الفترة وقد تتاح لك فرصة للقاء ضالتك العاطفية وفي ظروف غير مألوفة، وقد تثير بعض الإستهجان أيضاً حولك. يزداد تألقك وقدرتك على التعبير عن نفسك بأناقة كما تكون إغراءاتك شديدة وإذا كنت من مواليد الدائرة الأولى فقد يحمل إليك أورانوس مع فينوس مفاجأة سارة.

كثيرون من مواليد الثور يطلّون على فترة استثنائية في حياتهم العاطفية حيث قد يحدث اللامتوقّع وتنقلب أمور على غير انتظار، وقد تقع في الغرام من النظرة الأولى. كذلك قد تعيش إنسجام رائع مع الشريك أو الزوج وتواطؤ حول قضية تجمعكما. يغمر العلاقة الحنان وقد تتلقى هدية جميلة لم تتوقعها.

توقعات برج الجوزاء

تصغي إلى صدى الماضي الذي يعود إليك عبر بعض الأحداث غير الموقعة أو الأشخاص الذين يتوافدون ربما أو يعطونك من أخبارهم او يتواصلون معك بعد غياب، فالشمس تلتقي بأورانوس في برج الثور وتعيدك إلى الوراء وتجعلك تقوم بمحاسبة أو بحردة حساب على الأحداث التي قد يطرأت. تقبل على تغييرات كثيرة وتقوم بقفرات في مجالات العمل حين ترتب أوراقك وتقلب صفحه ربما من حياتك. حدثان مهمان يسجلهما هذا الشهر الأول هو إنتقال جوبيتير إلى برج الحوت حيث يتغير المنحى قليلاً ويصبح في موقع معاكس له، والحدت الثاني هو الخسوف الذي يحصل يوم 26 في منزلك السابع أي في القوس وهو يؤثر على علاقاتك وأوضاعك الشخصية والعائلية. قد تخضع لتجارب كثيرة تؤدي إلى حسم في هذا المجال وعلى الأخص في المجال العاطفي. يحذر هذا المشهد الفلكي من اخطار في علاقتك.

تميل في الأيام العشرة الأولى إلى بعض التحفظ في حياتك العاطفية، وربما تستغني عن علاقة ما أو تتراجع أمام بعض العروض التي تتلقاها بشيء من الشكوك وعدم الثقة. ثم تتغير الأمور إبتداءً من 11 وتعيش صخباً أو تطل على علاقة غير منتظرة من المغازلات التي تحيي حماستك من جديد. باختصار، إن النصف الثاني من الشهر قد يحمل إليك السلوى والبهجة ويضفي عليك هالة من الرومنسية، وقد يخبئ لك غراماً من النظرة الأولى أو عودة للماضي لكي يحيا من جديد في قلبك أو مصالحة وإنقاذ لوضع شائك. إنتبه لصحتك وسلامتك في النصف الثاني من الشهر ولا تهمل أية عوارض أو إشارات، كذلك يجب أن تبتعد عن أماكن الخطر وأن تحذر من تسليط الضوء عليك، خاصةً إبتداءً من 21 حيث تكون الشمس في برجك.

توقعات برج السرطان

تحيطك مجموعة من الكواكب في برج الثور هذا الشهر بدعم مهم لعلاقاتك الشخصية ومشاريعك ولأحلامك المهنية أو طموحاتك، وتنسجم هذه الكواكب في هذا الموقع مع کوکب مارس في برجك والذي يشير إلى تقدّم في بعض الأعمال وإلى حيوية ممتازة وعلاقة إستثنائية قد تؤدّي بك إلى نجاح محتوم. تتبلور الأمور بشكل جيد وبفضل الطاقة التي يولدها ساتورن وجوبتير معاً وعدم وجود أي كوكب في موقع معاكس أو متنافر معك. أما الحدث الأهم فهو انتقال کوکب جوبيتير إلى برج الحوت بتاريخ 14 وهذا برج منسجم معك وقد يولد لديك أملاً جديدة ورغبة في اقتحام الساحات وإنتاج نجاح على مستوى أحلامك.

تسترجع علاقتك الحميمة مع الشريك وتشارکه هدف ما أو مشروعاً ربما تطرحه عليه أو يطرحه هو عليك، وإذا كنت عازب فقد تغزو القلوب بسهولة، إذ إن کوکبي مارس وفينوس معاً يغمرانك بجاذبية كبرى، ما يزيد على أناقتك قوة وعلى حنانك سلطة. تعقد أيضا صداقة قد يكون لها تأثير على مستقبلك المهني. يبدأ کوکب ساتورن وهو كوكب الحب بالنسبة إليك بالتراجع إعتباراً من تاریخ 22، ما قد يولّد بعض المشاكل في علاقتك الغرامية أو ما قد يحوّل بعض الرومنسية إلى مواجهة أو اتهامات أو بلبلة. تنصحك الأفلاك بالصبر وعدم اتخاذ قرارات لها بعد.

توقعات برج الاسد

تنحل الأمور تدريجياً في هذا الشهر بدءً من تاريخ 5 حیث یكف کوکب مرکور عن معاکستك، ثم بتاريخ 10 عندما يتوقف فينوس عن خلق متاعب لك في الشأن التحصي. كذلك تشرق الشمس في حياتك إبتداء من 21، بعد معاكسة قد تجعلك تشعر بالحرج . إلا أن الخبر الأهم فهو إنتقال کوکب جوییتیر إلى برج الحوت بتاريخ 14، ويأتي هذا الإنتقال لمصلحتك فيتوقف هذا الكوكب عن مواجهتك وربما يجعل طريقك أكثر أمان من السابق أو يزيل بعض الحواجز من امام دربك. تلتقط أنفاسك رويداً رويداً وتستعيد عافيتك وتجد أن الفرص صارت أكثر ملائمة لك، شرط أن تبرهن عن ليونة ودبلوماسية في التعاطي مع الشأن المهني، خاصةً وأن الفلك يتوقع بعض المفاجآت المحرجة في النصف الأول، إذ تبحث في شراكة معقدة قليلاً أو تصطدم ببعض المتعاونين على أثر ظروف بل الخيارات.

تهتم بالصداقات والعلاقات العامة اكثر من اهتمامك بالشأن العاطفي في هذا الشهر. تكون الفترة غامضة قليلاً أو باردة في الأيام العشرة الأولى، فقد تتحول إلى صدامية بعد ذلك. فكوكب فينوس الذي يشكّل طالع سيئ إعتباراً من 1 مع مارس، يتصدى لرغباتك وقراراتك الشخصية أو يجعلك محتار أمام بعض الخيارات الصعبة. قد تذبل علاقة عوّلت عليها الكثير أو يطرأ ما يجعل حماسك يتراجع. ربما تنشغل عن الحبيب بشؤون أخرى، لكن هذا لا يمنع من أن اللقاءات العديدة التي تتم هذا الشهر تؤدي أحدها إلى جوّ من الرومنسية يغمرك ويسعدك. إبتداء من تاريخ 21 قد يأسرك شخص لم تتوقع حضوره في حياتك أو تحمل إليك الأفلاك مفاجأة سارة، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى، وربما تشارك بمناسبات عديدة وحفلات تجعلك أكثر سعادة من السابق.

توقعات برج العذراء

تمسح الأفلاك دموعك في هذا الشهر وتتفق على رعايتك وإيجاد الحلول لبعض المشاكل السابقة وتخفيف الضغط عنك. إن الشمس في الثور حتى تاريخ 20 وفينوس حتى تاريخ 8، کوکبان يشكلان طالعة جيدة مع مارس في برج السرطان ومع أورانوس في برج الثور، ما يخفف عنك بعض الأعباء أو يجعلك مستعد لتقبّل التجديد مزوّد بطاقة كبيرة وبحوافز كثيرة للعمل والنجاح. وحده کوکب مارس في برج السرطان يتيح أمامك البحث في مشاريع جديدة ويحمل بعض الفرص الإستثنائية.

يسجّل الفلك حدث مهم في هذا الشهر، وهو إنتقال کوکب جوبيتير بتاريخ ما إلى برج الحوت ليواجه برجك ويطرح قضية شراكة أو علاقة مع طرف مواجه سواء كان زوجاً أو مسؤولاً أو شريكاً لكي تطرح بعض التحديات أو الأفكار أو تشير بعض القضايا القديمة والتي تحتاج إلى حسم، في حين أنك تعاني من معاكسة فلكية بسبب وجود کوکبي فينوس ومرکور في برج الجوزاء. أخشى من بلبلة في هذا الشهر أو من إلتباس أو من خبرة كبيرة. هناك تغییرات تلوح في الأفق بسبب هذا الخسوف الذي يتمّ في 26 في منزلك الرابع أي منزل العائلة. في الجوّ تحولات أساسية على الصعيد المادي وانقلابات في بعض الأحيان وسفر تضطر له، أو حتى فرض تأتيك من خارج أطرك الطبيعية وتستغربها ربما، يساعدك على إستقطاب هذه الفرص السحر الذي تتميز به هذا الشهر، ما يحمل إليك دعم وإتصالات مهمة ومناسبة تتم في بعض الأحيان من غير موعد أو غير انتظار.

إبتداء من 14 تناقش قضية زواج أو ارتباط او تتلقى خبرة جيدة في هذا الإطار قد يشعرك أحدهم بأهميتك ويخرجك من تحفظك.

توقعات برج الميزان

إستعدّ لتغييرات جذرية تحصل في حياتك هذا الشهر على الأرجح، وذلك بسبب تحرك فلكي أبرزه إنتقال کوکب جوبيتير إلى برج الحوت بتاريخ 14 متناغماً مع مارس الذي يعاكس برجك. لا شك أن الحظوظ تخف في هذا الشهر ولو أن جوبيتير يشير إلى بعض الأخبار الجيدة على الصعيد الصحي والإنتهاء من بعض الظروف الماضية التي أزعجتك، كما إن وجوده في برج الحوت فقد يحمل إليك فرص مهنية إذا كنت تبحث عن عمل. أما الخسوف الحاصل بتاريخ 26 فيتم في منزلك الثالث أي في القوس فلا يؤثر سلباً عليك وإن أشار إلى بعض التغييرات الحاصلة في المحيط وعلى مدى الأسابيع المقبلة.

يستحوذ الوضع العاطفي على تفكيرك واهتمامك لا بل على كل مشاعرك في الأيام العشرة الأولى، حيث كوكب فينوس في الثور ما زال يغمرك بالشغف والشهوات. ثم تهدأ الأحوال بعد انتقال کوکب فينوس إلى برج الجوزاء بتاريخ 10 حيث يحوم الحب حولك والعواطف الرقيقة والصداقات الودودة، عليك أن تتخذ خيار بين العلاقات العابرة والإستقرار. يتبدّل المزاج وتصبح أكثر ميلاً إلى من توافقه الأفكار والأهواء والإنسجام الذهني.

توقعات برج العقرب

تحدث تغييرات كثيرة في هذا الشهر لمصلحتك وأبرزها هو وجود کوکب مارس طوال الشهر في برج مائي مثلك هو السرطان ، في حين يتقدم جوبيتير إلى برج الحوت إعتباراً من تاريخ 14 ما يسهّل أمامك المهمات ويجعلك تعالج كل الثغرات الماضية بإيجابية وثقة ونجاح. إن توقعات الفلك في هذا الشهر تبشر بأرباح مالية وازدهار ويغمرك في مجال الأعمال والإستثمارات. تحقق الأرباح وتفرح بتلاحق الأمور لمصلحتك، وتكون الطاقة كبيرة جداً ما يجعلك تحاصر كل السلبيات وتتمكّن من كل مفاصل الأمور. يطرأ المتوقع وتسعدك نتائج إيجابية تتوالى حتى ولو اضطررت إلى إحداث بعض الإصلاحات أو التعديلات في حياتك المترلية أو العائلية.

عاطفياً يحمل إليك هذا الشهر المفاجآت حيث تمر بمغامرات إستثنائية، إلا انك تبقي حذرة إزاء الإرتباط بعلاقة، إذا شعرت أن إلتباساً صغيرة يلفها. تمارس سحرأ بفضل کوکب مارس في السرطان وجوبيتير في الحوت ويحالفك الحظ على هذا الصعيد بدون أي شك. أما النصف الثاني فيكون أكثر وعداً حيث تستعيد الثقة بالنفس وبالآخرین، بفضل بلوتون ونبتون ومارس وجوبيتير. تزول شكوك ربما سكنتك في السابق أو تستعيد إتزانك وهدوءك، ويساهم مجالك المهني في خلق أجواء إيجابية في حياتك الشخصية.

توقعات برج القوس

اربط حزام الأمام وکن مستعداً لبعض المناوشات والخلافات التي تستجد في تعض فترات هذا الشهر وتفاجئك بفعلها وردات فعلها. تستاء من بعض التغييرات الحاصلة على الصعيدين الشخصي والمهني ولو إن معنوياتك تبقى مرتفعة في كل الوقت، فوجود کواکب في برج الجوزاء برج الحوت أمر قد يؤثر سلبا على مسيرتك أو يشير بعض المشاكل المفاجئة، خاصه في النصف الثاني من الشهر الذي يحمل تحولات لم تكن في الحسبان وتضطرك إلى إعادة بعض الحسابات، خاصةً في ما يتعلق بإرتياط لك. قد توقّع على عقد مهم أو على العكس تتخلى عن آخر. ربما تخضع لمشيئة الطرف الآخر في خيار يبدو مصيرية لبعض مواليد القوس. تخوض نقاش مهم مع مسؤول أو مرجعية أو مع حزب تنتمي إليه تكون له مفاعیل مهمة للمستقبل. تتعلم جديد في هذا الشهر أو تمر بتجربة إستثنائية لكنها لا تخلو من خضات ويجب أن تكون واعي لهذا الأمر. إياك أن تتصرف بطريقة هدامة أو أن تؤذي أحدهم بميلك إلى الإستقلالية والإنسحاب من موقع أو إرتباط أو إلتزام.

تتخذ حياتك العاطفية أهمية كبرى في هذا الوقت، وقد تكون أمام منعطف مهم يتجلى إبتداء من تاريخ 14، فتواجه شريك أو حبيب ببعض الحقائق، أو تطلع على بعض المعلومات التي تثير الضجة والقلق. كما تتحدث الأفلاك عن قصة مهمة تنشأ الآن أو عن وعود تتلقاها بعد فصول من الخيبات. قد يصار إلى حوار صريح في حياتك العائلية والمنزلية وتتاح لك فرص عاطفية لا بأس بها في محيطك القريب أو أثناء تنقل لك بين منطقة وأخرى. إلا أن الفلك لا يعد بالإستمرارية أو لا يتحدث عن ثبات في هذا الحقل، بل يوحي بجمود أو ببرودة لا يتوافقان مع طبيعتك النارية.

توقعات برج الجدي

حدثان مهمان يمیّزان هذا الشهر، الأول هو إنتقال کوکب الحظ جوبيتير إلى منزلك الثالث بتاریخ 14 وهو عبور وقتي، إذ يعود في أواخر شهر تموز إلى برج الدلو. في برج الحوت يوفّر لك جوبيتير طاقة أقوى ونفوذ اشد، ويجعلك تعاود السيطرة على الأمور وتضبط الأوضاع كما تشتهي. أما الحدث الثاني فهو الخسوف الحاصل في 26 في برج القوس، أي في منزلك الثاني عشر، ما قد يعني تغيير في قناعاتك ربما أو في نظرتك إلى الحياة والموت ومفهومك لبعض الأمور. تخوض تجارب جديدة أو تتحالف مع بعض الجهات من أجل تبنّي قضية أو العمل في الشأن العام. تدعوك الأفلاك في هذا الشهر ويسبب هذا الخسوف الذي يرخي بظلاله على الشهر بكامله، إلى ضرورة الإهتمام ببعض المقربين والتعامل بروئة مع مواليد القوس والجوزاء والعذراء والحوت، إذ من الممكن أن يمرّوا ببعض الإرباكات في حياتهم الشخصية أو العملية. في زمن كهذا قد تتغير أنظمة في العالم أو يكون هذا الواقع مؤشراً لتغيير على المستوى العام يطرأ في بعض البلدان.

تظهر بلاغة في الكلام ومرح في علاقاتك الشخصية، تستقطب الإهتمام وتجذب إليك المعجبين والمحبين. تعرف أفراح ترفع من المعنويات ویكون المناخ بالإجمال جيد، فتقيم احتفال أو تشارك في مناسبة مهمة، كما يحمل إليك أورانوس في برج الثور خبرة جيدة أو مفاجأة مهمة تتعلق حياتك الشخصية على الأرجح. تشاطر بعض الأطراف مهماتهم وهمومهم وتبعث بذبذبات جذابة وبطاقة إيجابية تريح المحیط، خاصةً بين 1 و20. إلا أن الطالع الجيد بين جوبيتير ومارس إبتداءً من 14 فقد ولد حالة إستثنائية من المبادلات العاطفية الصاخبة ومن المغازلات المشوقة، شرط ألا تثير قضايا خلافية تولد النعرات وذلك في الأيام الأخيرة من الشهر.

توقعات برج الدلو

تخف الحركة قليلاً في هذا الشهر الذي يشهد على تراجع کواکب كثيرة، ما يعرقل بعض الخطوات أو يتسبب بتأجيل أو تسويف لبعض المشاريع. إلا أن كواكب جونینیر ساتورن ومرکور فتدعم الخطوات وتوحي لك بالحلول اللازمة في الوقت المناسب. تتوصل إلى فك بعض الألغاز أو إلى تسوية نزاعات طال أمدها أو تطرأ فجأة. تساعدك على ذلك جاذبية تتمتع بها وحضور قد يكون مؤثر أكثر في النصف الثاني من الشهر أو إعتباراً من تاريخ 11. إلا أن الحدث الأهم هذا الشهر فهو انتقال کوکب جوبيتير إلى برج الحوت وترکه في برجك بتاريخ 14، ما يخفّف من بعض الوهج والحظ ، كذلك تمرّ بشيء من الإرباك بسبب وجود الشمس وفينوس في برج الثور المتناغم مع مارس في برج السرطان، ما يولّد بعض الإحتكاكات العائلية أو الشخصية أو يجعلك قاسي في معالجتك الأمور، محتاراً في اتخاذ القرارات ومتردد أمام بعض المسؤوليات والواجبات.

تطلّ على لقاءات غرامية جيدة وتفرح بلقاء يسعدك جداً. قد تعيش حالة رومانسية إستثنائية ويعدك فينوس إعتبارا من تاريخ 10، بدخوله إلى برح الجوزاء، سعادة كبيرة وتناغم مع الحبيب أو بلقاء يغمرك بالحماسة والعشق، كما يجعلك مرکور إبتداء من تاريخ 5 في البرج نفسه حاضر للتعبير عن نفسك ولتلقف الإشعاعات الغرامية، ويكسبك جاذبية قصوى تجعل كل من يلتقيك يقع تحت تأثیر سحرك وعذوبتك. من الممكن جدا أن تلتقي الحب فجأة وطوال أيام الشهر الواعد على هذا الصعيد.

توقعات برج الحوت

كوكب جویینیر يدخل برجلك ويستقر فيه حتى تاريخ 29 يوليو، ويجلب لك الحظوظ ويحمل استقرار، رغم معاكسة مركور لك إبتداءً من 5 في برج الجوزاء وفينوس م 11 في البرج نفسه ثم الشمس التي تلتحق بهما بتاريخ 21. هل هو شهر جيد أو إنه يحمل التعقيدات؟ هو الإثنان معاً، فمن ناحية يبشرك بشيء مهم ويخدم مصالحك ويبارك خطواتك وتنقلاتك، ومن ناحية ثانية يعرقل بعض الأمور في أوقات محدودة. لحسن الحظ أن کوکب مارس في برج مالي مثلك طوال الشهر، أي في السرطان، يولّد طاقة إيجابية ويغمرك بديناميكية مميزة وقدرة على المواجهة والخلق والإبداع .

حضّر نفسك لبعض التغييرات المهمة أو للعودة إلى الماضي من أجل توضيح بعض الإجراءات التي اتخذتها في السابق، ولكي تمهد الجديد بانتظار الوقت السانح لذلك. تطل على إنجازات من جهة وعلى بعض سوء التفاهم من جهة ثانية، لكنك قد تكون مسلح بمعنويات مرتفعة وبروح نضالية بحيث يكون تجمّع کواکب في مواقع مناسبة لك في بداية الشهر حافز للقيام بخطوات جريئة، وقد يحمل إليك فرص كبيرة، في حين أن جوبيتير يأخذ عن هذه الكواكب المهمة إبتداءً من تاریخ 14 ما يجعل شؤونك المهنية ناجحة.

تبتسم الحياة العاطفية لمواليد الحوت فيعيشون مناخ جيد حيث التقارب والودّ حتی تاریخ 9، ثم قد تتعرّض لبعض المناكفات أو تشتاق إلى حبيب يغيب عنك، فتعطي برهان واضح عن مدی تعلقك ومحبتك، وربما تقوم ببعض الإجراءات غير المنتظرة لإحياء الشعلة أو للتودد أكثر إلى من تحب. قد تكون الأيام العشرة الأخيرة دقيقة على الصعيد الشخصي والصحي معاً، وربما تمرّ حياتك الزوجية بأزمة أو تضطر لقطع علاقة عاطفية بسبب ظروف خارجة عن إرادتك.