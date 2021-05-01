منوعات

بين الجبال الصخرية.. تدشين أطول جسر مشاة في العالم! (فيديو وصور)

Lebanon 24
01-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-818412-637554405423364252.jpg
Doc-P-818412-637554405423364252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستعد البرتغال، لافتتاح أطول جسر مشاة في العالم، في مسعى إلى جذب السياح الذي تراجع عددهم بشكل كبير في البلاد، من جراء تفشي وباء "كورونا".

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ جسر المشاة اكتمل في منطقة واقعة شمالي البلد الأوروبي، وتمّ السماح لأهالي قرية مجاورة بالدخول، بينما سيجري الافتتاح رسمياً، يوم غد الأحد.


وأقيم هذا الجسر الطويل بين جبال صخرية تحيط بها الخضرة والورود الصفراء، كما أنّه موجود في منتزه "أروكا" المرموق والمصنف من قبل منظمة "اليونيسكو".

ويصل طول الجسر إلى 516 متراً، بينما جرى تعليقه على ارتفاع 175 متراً فوق نهر "بايفا" الذي يتدفق بسرعة ويتيح منظراً ساحراً لمن يتمشون فوق المنشأة.

البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلّق في العالم
هل تجرؤ على صعوده؟#شاهد_سكاي pic.twitter.com/8rWQ76GDGl


وقالت عمدة بلدة أوركا، مارغريدا بيليم، إنّ افتتاح الجسر مهم جداً، لأنه سيتيح استئناف الأنشطة السياحية التي تضررت بشدة من جراء الجائحة.

واستغرق إنشاء الجسر نحو عامين، ويراهن عليه المسؤولون المحليون لجلب السياح إلى منطقة يهاجر منها الناس أكثر فأكثر من أجل قصد مدن كبرى في البلاد.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2021-05-01
09:16 | 2021-05-01
07:29 | 2021-05-01
03:30 | 2021-05-01
02:00 | 2021-05-01
23:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website