بين الجبال الصخرية.. تدشين أطول جسر مشاة في العالم! (فيديو وصور)

تستعد البرتغال، لافتتاح أطول جسر مشاة في العالم، في مسعى إلى جذب السياح الذي تراجع عددهم بشكل كبير في البلاد، من جراء تفشي وباء "كورونا".



وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ جسر المشاة اكتمل في منطقة واقعة شمالي البلد الأوروبي، وتمّ السماح لأهالي قرية مجاورة بالدخول، بينما سيجري الافتتاح رسمياً، يوم غد الأحد.



وأقيم هذا الجسر الطويل بين جبال صخرية تحيط بها الخضرة والورود الصفراء، كما أنّه موجود في منتزه "أروكا" المرموق والمصنف من قبل منظمة "اليونيسكو".ويصل طول الجسر إلى 516 متراً، بينما جرى تعليقه على ارتفاع 175 متراً فوق نهر "بايفا" الذي يتدفق بسرعة ويتيح منظراً ساحراً لمن يتمشون فوق المنشأة.

البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلّق في العالم

هل تجرؤ على صعوده؟#شاهد_سكاي pic.twitter.com/8rWQ76GDGl

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 30, 2021



وقالت عمدة بلدة أوركا، مارغريدا بيليم، إنّ افتتاح الجسر مهم جداً، لأنه سيتيح استئناف الأنشطة السياحية التي تضررت بشدة من جراء الجائحة.

واستغرق إنشاء الجسر نحو عامين، ويراهن عليه المسؤولون المحليون لجلب السياح إلى منطقة يهاجر منها الناس أكثر فأكثر من أجل قصد مدن كبرى في البلاد.