"الحاج متولّي".. كشف حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة!

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية حقيقة الصور المتداولة والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها شاب مرتديا بدلة سوداء تقف إلى جواره 4 فتيات "عرايس" والتي أثارت جدلاً كبيراً، حيث تبيّن أنّ الشاب لم يتزوّج حقيقة 4 فتيات، إنّما أراد لفت الانتباه إليه من خلال تقليد الشخصية المصرية "الحاج متولّي"، والتي أدّاها الفنان المصري الكبير نور الشريف في المسلسل الذي حمل اسم "عائلة الحاج متولّي".
وقال الشاب: "أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة راجل عربي اتجوز 4 في ليلة واحده وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل "الحاج متولي"، ومن هنا بدأت أفكر في الموضوع، واشوف إزاي ممكن أقلده، وأجيب منين مصاريف الحفلة ومنين أصلاً هجيب البنات اللي هتلبس الفساتين".
وبعد إعداد الفكرة والتصوير، تمكن سعيد في جذب انتباه آلاف المتابعين له، الجميع اعتقد أنه بالفعل تزوج من 4 فتيات في ليلة واحدة: "كل المعارف كلمتني تبارك، وأنا ساكت ومقولتش إن الموضوع هزار (مزاح)، ولحد دلوقتي الناس فاهمة إنه كان بجد، والبنات اللي ظهرت معايا جالهم شغل تبع الميكاب أرتست والأتيليه علشان يشاركوا في إعلانات، وأنا نفسي أبقى مشهور، لو فعلا كنت مقنع في دور العريس".