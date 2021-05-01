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منوعات
جريمة مروعة: قتلت طفليها وزوجها.. لن تصدق السبب!
Lebanon 24
01-05-2021
|
07:29
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صرّحت، أورورا ريمسكايا، كبيرة مساعدي رئيس العلاقات الإعلامية في إقليم بريمورسكي الروسي، بأن محكمة في فلاديفوستوك احتجزت امرأة مشتبها بها بقتل طفليها ووالدهما.
وكان رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، قد أمر المحققين الإقليميين بإبلاغه عن سير التحقيق في مقتل رجل وطفليه البالغين من العمر خمس سنوات في فلاديفوستوك.
وقالت ريمسكايا في إفادة بالخصوص: "بناء على طلب المحقق، اختارت المحكمة إجراء لضبط النفس في شكل اعتقال"، مضيفة أن المشتبه بها ستحتجز في مركز التوقيف السابق للمحاكمة.
وجرى في 29 نيسان العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما وطفليه البالغين من العمر خمس سنوات (توأم)، مصابين بطعنات في شقة في فلاديفوستوك. وفتحت قضية جنائية في جريمة القتل، وتم اعتقال والدة الطفلين.
وقال مصدر لوكالة أنباء ريا نوفوستي إن الجريمة كانت بسبب خلافات زوجية استندت إلى عداء شخصي، وكان يوجد في شقة الأسرة ثلاثة أطفال توائم، والطفل الثالث (لحسن الحظ) كان في روضة الأطفال وقت اقتراف الجريمة، وقد وضع في وقت لاحق بمركز تأهيل متخصص.
وتم اعتقال الأم المشتبه بها في مبنى للسينما. وقال مصدر مطلع إن المرأة لم تقاوم ولم تحاول الهرب أثناء الاعتقال، كاشفا أنها أخفت جثتي طفليها في الشقة ملفوفين في كيس، فيما لم تخف جثة زوجها وتركتها على أرضية الشقة.
المصدر: روسيا اليوم
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