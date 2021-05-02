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منوعات
"الأكثر سخونة في الكون".. اكتشاف كوكب حرارته تذيب المعادن
Lebanon 24
02-05-2021
|
00:00
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اكتشف علماء فلك مؤخرا، كوكبا يعتقدون أنه الأكثر سخونة في الكون، ويتمتع بمواصفات فريدة.
ويبعد الكوكب TOI-1431b عن الأرض 490 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه ضعف حجم المشتري، كما أنه يتمتع بحرارة تفوق تلك الخاصة بالنجوم الحمراء القزمة الموجودة في مجرة درب التبانة.
وتعليقا على الاكتشاف، قال عالم الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند الأسترالية، بريت أديسون: "الكوكب يشبه جهنم، حيث تبلغ درجة حرارة نهارا 2700 مئوية، وتصل ليلا إلى 2300. لا يمكن لأي حياة أن تعيش في غلافه الجوي"، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وتعتبر درجة حرارة الكوكب أعلى من تلك الخاصة بانصهار المعادن والتي هي في حدود 200 درجة، بينما تبلغ 1770 درجة بالنسبة للبلاتين، و1670 للتيتانيوم.
ومن الأشياء التي تميّز الكوكب أيضا اتجاه دورانه، وهو ما يوضحه أديسون بالقول: "إذا نظرت إلى النظام الشمسي، فإن جميع الكواكب تدور في نفس الاتجاه الذي تدور فيه الشمس، وستكون كلها على نفس المستوى، بينما مدار هذا الكوكب الجديد مائل لدرجة أنه يسير في الواقع في الاتجاه المعاكس لدوران نجمه المضيف".
وتم رصد الكوكب TOI-1431b بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لـ"ناسا"، كما رصد أيضا من قبل تلسكوب مجموعة شبكة المراقبة النجمية في جزر الكناري.
المصدر:
سكاي نيوز
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