الحمل
القمر في برجك يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى
الثور
إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر الأكبر
الجوزاء
مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها
السرطان
لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة
الأسد
هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العمل
العذراء
تسبق الآخرين بأشواط وأشواط
الميزان
عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات
العقرب
الرغبة والطموح سلاح ذو حدين
القوس
لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد
الجدي
لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة
الدلو
تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك
الحوت
يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية