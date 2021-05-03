الحملالقمر في برجك يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضىالثورإذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر الأكبرالجوزاءمشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بهاالسرطانلا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسةالأسدهذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العملالعذراءتسبق الآخرين بأشواط وأشواطالميزانعليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقباتالعقربالرغبة والطموح سلاح ذو حدينالقوسلا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحدالجديلا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغةالدلوتحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبكالحوتيفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية