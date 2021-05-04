ضبط أحد أكبر المواقع الإباحية للأطفال في العالم

أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا أنهم ضبطوا أحد أكبر شبكات الإنترنت "المظلمة" في العالم لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتي يستخدمها أكثر من 400 ألف عضو مسجل.وفي التفاصيل، أشار ممثلو الادعاء في فرانكفورت في بيان مشترك مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية إلى أنه اعتُقل في منتصف نيسان الماضي، ثلاثة مشتبه بهم وهم من الجنسية الألمانية تتراوح أعمارهم من 40 عاماً إلى 58 عاماً، زُعم أنهم مديرو منصة "Boystown". وذلك إلى جانب مستخدم ألماني (64 عاماً) متهم بأنه أحد أكثر المستخدمين نشاطاً على المنصة، حيث يُزعم أنه حمّل أكثر من 3,500 منشور.وذكرت السلطات أن المنصة كانت واحدة من أكبر منصات الإنترنت الإباحية للأطفال في العالم، وكانت نشطة منذ عام 2019 على الأقل، حيث استخدمها المعروفون بـ"مشتهي الأطفال" أو "البيدوفيليا" لتبادل ومشاهدة المواد الإباحية للأطفال من جميع أنحاء العالم.وإضافةً إلى عملية الاعتقالات، نفذت السلطات عمليات تفتيش لسبعة مبانٍ ذات صلة بشبكة المواد الإباحية في منتصف نيسان في ألمانيا.وفي ظل التحقيقات، أشار المدعون إلى أنهم وجدوا صوراً ومقاطع فيديو لأقسى حالات الاعتداء الجنسي الممارسة على الأطفال.وتجدر الإشارة إلى أن قوة عمل تابعة للشرطة الألمانية في المنصة ومسؤوليها ومستخدميها حققت على مدى شهور بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" وسلطات إنفاذ القانون من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.ووفقاً لما ورد في صحيفة "واشنطن بوست"، أُغلقت المنصة على الإنترنت بنجاح بعد عمليات المداهمة وشكر مسؤول أمني كبير في ألمانيا بدوره السلطات على جهودها ونجاحها الكبير.