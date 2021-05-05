لقطات تحبس الأنفاس.. أب يلقي أطفاله من النافذة لإنقاذهم! (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق محاولات أب في مدينة العقبة الأردنية إنقاذ أطفاله من حريق نشب في شقّتهم.



وظهر الأب وهو يلقي أطفاله واحدًا تلو الآخر من النافذة، في حين كانت ألسنة النار تلتهم الشقة، وساهم الجيران والمارة المتواجدون في الشارع في عملية الإنقاذ حيث التقطوا الأطفال، وحافظوا على سلامتهم.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "نورت" أنّ فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني في مدينة العقبة، تمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ الحي بمنع انتشار النيران إلى باقي الشقق السكنية.