نسبة الخصوبة في اميركا تسجل ادنى مستوياتها

انخفض معدل الخصوبة في أمريكا بنسبة 4% في عام 2020 عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".وأكد المركز أن هذا هو أكبر انخفاض منذ ما يقرب من 50 عامًا. وتقول الوثيقة، إن الانخفاض شوهد في جميع الفئات العمرية تقريبًا، بحسب ما ذكر موقع "rg".انخفضت الخصوبة بين الشابات في الولايات المتحدة، حيث لم ترغب الكثير منهن في إنجاب طفل مبكرًا. تشير الوثيقة إلى أن معدل الخصوبة انخفض بشكل كبير بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عامًا والذين مارسوا حياتهم المهنية في سن مبكرة.كانت الولايات المتحدة واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي تزيد معدلات الخصوبة فيها عن 2.1 طفل لكل امرأة، مما يضمن أن يكون لكل جيل من الأمريكيين ما يكفي من الأطفال ليحلوا محلهم في المستقبل. لكن هذا الرقم ظل يتراجع منذ أكثر من 10 سنوات وانخفض إلى 1.6 العام الماضي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، برادي هاميلتون، من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "حقيقة أنك ترى انخفاضًا في الخصوبة أمر مذهل للغاية". وفقًا للخبراء، تشير الأرقام إلى أن الجيل الحالي من الأمريكيين لن يكون لديه عدد كافٍ من الأطفال، والوضع سيتفاقم ف المستقبل.يستند تقرير المركز تحليل أكثر من 99% من شهادات الميلاد الصادرة في العام الماضي. واتضح أنه في 25 ولاية خلال الوباء، انخفض معدل المواليد بشكل كبير.يحتوي تقرير "CDC" على عدد من الإحصاءات المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، وُلد حوالي 3.6 مليون طفل في الولايات المتحدة العام الماضي. وفي عام 2019 كان 3.75 مليون. تم تسجيل أعلى نسبة ولادات في الولايات المتحدة كانت في عام 2007، عندما ولد 4.3 مليون طفل.