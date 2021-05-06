منوعات

بسبب كورونا.. أكبر معمّرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-819936-637558698475880578.jpeg
Doc-P-819936-637558698475880578.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد مسؤول في دار لرعاية المسنين في اليابان أن كاني تاناكا البالغة من العمر 118 عاماً، قررت عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من وباء كورونا.

أضاف المسؤول أن تاناكا، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت من المشاركين المفترضين في المسيرة في فوكوكا، بجنوب اليابان، والتي ستبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وفقاً لرويترز.

وتابع:”تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها، تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة، لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين”.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-05-06
22:55 | 2021-05-05
16:00 | 2021-05-05
14:00 | 2021-05-05
13:30 | 2021-05-05
11:00 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website