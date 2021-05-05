الحمليكون الشريك مهتمّاً بك جدّاً ويُظهر لك عن محبّته ويسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليكالثورلا تكن متراخياً أمام العثرات وشدائدهاالجوزاءإذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملكالسرطانتتبنّى وجهة جديدة مريحةالأسدالقمر الجديد في برج الثور مربك بالنسبة إليك عامةالعذراءالقمر الجديد في برج الثور يناسبك ويتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها او عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعةالميزانالقمر الجديد في برج الثور يدعوك إلى التعقل والنظر بواقعية إلى بعض الأمور من دون متاهات أو نقاشات حادة مع الزملاءالعقربقد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريباًالقوسلا تكن خمولاًالجديإن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدهاالدلوتنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريعالحوتمشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت