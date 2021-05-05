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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
05-05-2021
|
22:55
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الحمل
يكون الشريك مهتمّاً بك جدّاً ويُظهر لك عن محبّته ويسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليك
الثور
لا تكن متراخياً أمام العثرات وشدائدها
الجوزاء
إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملك
السرطان
تتبنّى وجهة جديدة مريحة
الأسد
القمر الجديد في برج الثور مربك بالنسبة إليك عامة
العذراء
القمر الجديد في برج الثور يناسبك ويتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها او عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة
الميزان
القمر الجديد في برج الثور يدعوك إلى التعقل والنظر بواقعية إلى بعض الأمور من دون متاهات أو نقاشات حادة مع الزملاء
العقرب
قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريباً
القوس
لا تكن خمولاً
الجدي
إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها
الدلو
تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع
الحوت
مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت
المصدر: السومرية
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