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في بلد عربي: مأدبة إفطار تتحول إلى "حمام دم".. هذا ما حصل

Lebanon 24
06-05-2021 | 09:00
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سقط 4 قتلى وأصيب 2 آخرين بسبب مشاجرة بين أبناء العم  في إحدى قرى مدينة سوهاج بصعيد مصر، وذلك على الرغم من الأجواء الرمضانية التي يعيشها الشارع المصري.

 

وحسب أحد شهود العيان على الحادث "فإن الحادث بدأ بالقرب من صلاة المغرب وموعد الإفطار الرمضاني، حيث اشتبك اثنان من أبناء العم داخل القرية بشكل تطور بينهما، ما استدعى تدخل الأهل من الطرفين واستخدام السلاح بينهم ليقع 4 قتلى مرة واحدة وإصابات بين الطرفين أكبر حتى من المعلن.

 

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قوات الأمن تدخلت على الفور مع سماع دوي إطلاق النار والذي يبدو جليا داخل القرى عندما يتم استخدام السلاح، مشيرا إلى أن الاشتباك بين الطرفين أخذ وقتا بسبب تدخل الأهالي من كلا الجانبين، على الرغم من كونهما أبناء عمومة لكن لم يمنعهما ذلك من إيقاع بعضهما قتيلًا.

 

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة في محافظة سوهاج بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية نجع جودة التابع لقرية أولاد سالم بحري دائرة المركز، وذلك وقت الإفطار، بسبب لهو الأطفال ونتج عن الحادث وفاة مسن 85 سنة وآخر 75 سنة وطفل 9 سنوات وربة منزل 50 سنة وإصابة 2 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

 

المصدر: سكاي نيوز
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