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عروس تغادر مراسم الزواج بسبب اختبار جدول الضرب!

Lebanon 24
06-05-2021 | 08:00
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رفضت فتاة هندية الزواج من عريسها في يوم الزفاف بعد فشله في اجتياز اختبار أجرته له في الرياضيات، لتغادر العروس قاعة الاحتفال.

 

وتعود أحداث القصة الى يوم الأربعاء في 5 أيار، خلال حفل زواج في ولاية أوتار براديش الهندية، عندما قررت العروس إجراء اختبار صغير لزوج المستقبل.

 

وقررت العروس اختبار العريس بجدول الضرب 2، الى أن زوج المستقبل فشل في الاختبار، لتقرر العروس رفض الزواج ومغادرة الحفل.

 

وقالت العروس إنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، بينما عجز الأصدقاء وأفراد العائلة عن إقناع العروس بالعدول عن رأيها.

 

وأعربت ابنة عم العروس عن دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم، بحسب ما نقلت صحيفة Dhaka Tribune.

 

وقالت: "عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس. لقد خدعتنا عائلة العريس. لكن أختي الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية".

المصدر: سبوتنيك
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