منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:54
A-
A+
Doc-P-820275-637559637595577661.jpg
Doc-P-820275-637559637595577661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية
الثور
قد تعرف أزمة مهنية صعبة
الجوزاء
فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك
السرطان
تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة
الأسد
حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة
العذراء
تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد،
الميزان
عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك
العقرب
تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب
القوس
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك
الجدي
 لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات
الدلو
حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية
الحوت
انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية
 
المصدر: السومرية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:46 | 2021-05-06
16:00 | 2021-05-06
14:00 | 2021-05-06
11:00 | 2021-05-06
08:00 | 2021-05-06
05:00 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website