الحملتنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قويةالثورقد تعرف أزمة مهنية صعبةالجوزاءفرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريكالسرطانتجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحةالأسدحذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلةالعذراءتحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد،الميزانعليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لكالعقربتعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجبالقوستطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتكالجديلا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلباتالدلوحافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنيةالحوتانطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية