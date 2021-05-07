الحمل
تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية
الثور
قد تعرف أزمة مهنية صعبة
الجوزاء
فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك
السرطان
تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة
الأسد
حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة
العذراء
تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد،
الميزان
عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك
العقرب
تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب
القوس
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك
الجدي
لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات
الدلو
حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية
الحوت
انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية