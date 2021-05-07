في سوريا.. لن تتخيلوا أين أنجبت طفلها! (صورة)

شهد مشفى التل في ريف دمشق حالة ولادة غير مألوفة تمت أمام المشفى وفي حافلة الركاب التي كانت تقل السيدة الحامل.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنه وعند الساعة الثانية ليلا، دخل شاب إلى قسم الإسعاف وهو يستنجد بالكادر الطبي كي يسارعوا لاستقبال سيدة في المخاض.وذكرت صفحة "سماعة حكيم" المتخصصة بمتابعة الأخبار الطبية أنه لم يكن هناك وقت للانتظار "لحين نزول السيدة من السرفيس والصعود للطابق الثالث إلى قسم التوليد خوفا على حياة الطفل".