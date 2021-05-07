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منوعات
في سوريا.. لن تتخيلوا أين أنجبت طفلها! (صورة)
Lebanon 24
07-05-2021
|
05:00
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شهد مشفى التل في ريف دمشق حالة ولادة غير مألوفة تمت أمام المشفى وفي حافلة الركاب التي كانت تقل السيدة الحامل.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنه وعند الساعة الثانية ليلا، دخل شاب إلى قسم الإسعاف وهو يستنجد بالكادر الطبي كي يسارعوا لاستقبال سيدة في المخاض.
وذكرت صفحة "سماعة حكيم" المتخصصة بمتابعة الأخبار الطبية أنه لم يكن هناك وقت للانتظار "لحين نزول السيدة من السرفيس والصعود للطابق الثالث إلى قسم التوليد خوفا على حياة الطفل".
وتتابع الصفحة أنه لم يكن في المشفى سوى أطباء العظمية مناوبين، وسارع أحدهم إلى الحافلة الموجودة في المدخل الخارجي للإسعاف، واستخرج المولود ثم قدم له ما يتطلبه من رعاية ونقل مع والدته إلى القسم المختص.
المصدر:
روسيا اليوم
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