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طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2021 | 03:00
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كشفت تقارير إعلامية أميركية عن استئجار ميليندا غيتس، طليقة بيل غيتس، جزيرة خاصة في دولة غرينادا، بسعر يصل لـ132 ألف دولار لليلة الواحدة.

 

فبحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" فإن ميليندا استأجرت جزيرة كالفيجني لتقيم بها مع أبنائها وشركائهم، بعيدا عن وسائل الإعلام.

 

وقررت الذهاب إلى الجزيرة قبل إتمام إجراءات الطلاق، رغم جهود المحامين للتوصل إلى تسوية خلال الانفصال الذي وصف بـ"الغير ودي".

 

وسبق أن أعلن الثنائي طلاقه في بيان مشترك، يوم الإثنين 3 أيار 2021.

 

وكتب الثنائي على تويتر: "بعد قدر كبير من التفكير والعمل على علاقتنا، اتخذنا قرارنا بإنهاء الزواج. وعلى مدار 27 عاماً، نجحنا في تربية ثلاثة أطفال رائعين، وبنينا مؤسسةً خيرية تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من عيش حياة صحية ومنتجة".

المصدر: سبوتنيك

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