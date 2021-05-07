مواليد هذه الأبراج هم أكبر الخاسرين إذا لم ينتبهوا إلى هذا الخطأ

يجب أن يتنبه مواليد بعض الأبراج في هذه المرحلة إلى سلوكياتهم وقراراتهم. فقد يسبب ارتكابهم خطأ ما تكبدهم خسارة كبرى لا يمكن تعويضها إلا بعد مرور سنوات طويلة. ولهذا عليهم أن يتوخوا الحذر وأن يدرسوا خطواتهم جيداً قبل أن يقدموا على أي تغيير.

العذراء

يعتبر مولود العذراء من أكثر المواليد حباً للتغير وتحقيق التقدم. ولهذا فهو يقوم دائماً بالمبادرات ويضع الخطط ويقوم بتنفيذها بدقة. لكن ليس عليه التسرع في القيام بأي خطوة في هذه المرحلة. فقد لا تكون الظروف مناسبة لذلك. ولهذا عليه تأجيل بعض المشاريع وعدم التسرع إلى أن تنجلي بعض الغيوم التي تحجب رؤيته السماء الصافية.

العقرب

يشعر مولود العقرب حالياً بأن تغييراً، بل انقلاباً كبيراً يحدث في حياته. فقد بات عليه تحمل المزيد من المسؤوليات في المرحلة الراهنة. أما الخطأ الذي يمكنه أن يرتكبه فهو إعلان استسلامه. فمن المهم أن يتكيف مع الظروف الراهنة وأن يتحلى بالصبر والقدرة على الانتظار ولا شك في أن الفرح آت.

الدلو

يقوم مولود الدلو حالياً بخطوة مهمة في أحد المجالات. لكن ليس عليه أن يبالغ في الاعتماد عليها كطريقة لتغيير مجرى حياته. فمن المهم أن يتبع التأني والتفكير العميق وسيليتين لأخذ قرار القيام بأي خطوة. كذلك عليه أن يكف عن التسرع وعن التصرف بناء على انفعالته وعواطفه. فقد حان الوقت لاستخدام العقل منعاً لتكبده المزيد من الخسائر.